Elazığ’a ikinci kent meydanı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın seçim öncesi vaatlerinden biri daha hayata geçiyor.

Şehre yepyeni bir vizyon kazandıracak Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi Yapım İhalesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında tarihi Öğretmenevi ile yeni Valilik binası arasında kalan alanda toplam 22 bin metrekare alana sahip yer altı otoparkı inşa edilecek alanın üst kısmı ise Cemiloğlu Parkı’nı da kapsayacak şekilde kent meydanı olarak düzenlenecek.

İKİNCİ KENT MEYDANI YAPIM İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şehrin kimliğine değer kazandıracak ve şehir merkezinin en önemli ihtiyaçlarının başında yer alan otopark ihtiyacını gidermeye önemli katkılar sağlayacak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenleme çalışmalarının başlamasının ardından ikinci kent meydanı yapım ihalesi de gerçekleştirildi. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından toplam 38.000 m² açık alana sahip kent meydanı ve 22.000 m² kapalı alana sahip 2 katlı toplam 900 araç kapasiteli yer altı otoparkı inşa çalışmalarına başlanacak.

KENT MEYDANI

Proje doğrultusunda tarihi Öğretmenevi ile yeni Valilik binası arasında kalan alan, Cemiloğlu Parkı’nı da kapsayacak şekilde kent meydanı olarak düzenlenecek. Proje kapsamında yaklaşık 38.000 metrekare açık alan düzenleme çalışması gerçekleştirilecek. Alanın yaklaşık 22.000 metrekaresinde andezit ve bazalt gibi doğal taşlar kullanılarak sert peyzaj düzenlemesi, 16.000 metrekarelik kısmı ise yeşil örtü ile düzenlenecek.

Şehre yepyeni bir nefes kazandıracak proje kapsamında meydan; su ögeleri, kuru havuz (su oyunları), süs havuzları ve lazerli ışık gösterileri ile donatılacak, alanda şehri yansıtan simgesel bir çalışma gerçekleştirilecek.

YER ALTI OTOPARKI

Hayata geçirilecek Kent Meydanı Projesi kapsamında, otopark sorununa çözüm amacıyla toplamda 22.000 metrekare kapalı alana sahip iki katlı, toplam 900 araç kapasiteli modern yer altı otoparkı inşa edilecek.

Otoparka meydan kotundan asansör ve merdivenlerle kolay ulaşım olanağı sağlanacak.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI: “DAHA KALİTELİ YAŞANABİLİR BİR ELAZIĞ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Göreve geldikleri günden itibaren şehrin öncelikli eksikliklerini giderme noktasında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Dünyanın dört bir yanında tarih boyunca şehirler, meydanlarla anılmıştır. Meydanlar adeta şehirlerin simgesi olmuştur. Kentsel yaşamın en yoğun kullanım alanları olan meydanlar, yaşadığımız şehrin kimliğini ortaya koymaktadır. Bizler bu şehri geleceğe taşırken, yepyeni bulvarlar, caddeler ve meydanlarla şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir bir projelerimizi hayata geçiriyoruz. Fuar ve Kongre Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali gibi mega çalışmalarımız devam ederken şehrimize iki kent meydanı kazandırıyoruz.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projemize ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz kapsamında yıkımı gerçekleştirilen SGK binasının bulunduğu alanda şehrin merkezinde otopark ihtiyacına katkı sağlayacak toplam 7.000 metrekare kapalı alana sahip iki katlı 224 araç kapasiteli yer altı otoparkı inşa edeceğiz. Alanın üst kısmını ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kapalıçarşı ile bütünlük oluşturacak şekilde meydan olarak düzenleyeceğiz ve şehrin merkezine yepyeni bir kimlik kazandırmış olacağız.

İkinci Kent Meydanı Projemiz olan ve Ahmet Aytar Meydanı, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Öğretmenevi Meydanı ve Cemiloğlu Parkı Yeşil Alan Düzenleme Çalışması yapım ihalesini de gerçekleştirdik. Tarihi Öğretmenevi ile yeni Valilik binası arasında kalan alanı, Cemiloğlu Parkı’nı da kapsayacak şekilde kent meydanı olarak düzenleyeceğiz.

Yaklaşık 38.000 metrekare açık alan düzenleme çalışması gerçekleştireceğimiz proje kapsamında, şehrimizin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan otopark ihtiyacına çözüm oluşturmak adına toplamda 22.000 metrekare kapalı alana sahip iki katlı, toplam 900 araç kapasiteli modern bir yer altı otoparkı inşa edeceğiz.

Her alanda gelişmiş modern bir şehir inşa hedefiyle, daha kaliteli yaşanabilir bir Elazığ için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” diye konuştu.