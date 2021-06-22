‘Elazığ’a hizmet etmekten gurur duyuyoruz’

İş insanı Burak Özgül, firma olarak Elazığ’a hizmet etmekten gurur duyduklarını ifade ederek gençlere çağrılarda bulundu.

“UZUN YILLARDIR SEKTÖRDEYİZ”

Torku Elazığ içecek Bölge Bayi Burak Gıda İşletme Sahibi Burak Özgül; “Biz, Burak Gıda olarak ilimizde hizmet vermekteyiz. Sektörümüz, çok zor bir sektör kalifiyeli elaman sıkıntısı yaşıyoruz. Hizmet sektörü zor bir sektör bunu çok iyi biliyoruz ama mesleğimizi çok seviyoruz. Sektörümüzde hataya asla yer yok. Sonuçta insan sağlığını etkileyen bir sektörde çalışıyoruz. Bizim için en önemlisi insan sağlığıdır”.

“ELAZIĞ TORKU’YU ÇOK SEVDİ”

Gün geçtikçe ülkemizde büyüyen bir firma olan Torku’yu Elazığlılar çok sevdiğini dile getiren Burak Özgül; “Kurulduğu günden itibaren her zaman büyüyen bir firma olan Torku geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Her geçen gün yeni ürünlerle sektörde daha çok söz sahibi oluyor. Bizlerde yeni çıkan ürünlerimizi esnaflarımız aracığıyla vatandaşlarımızla ulaştırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız Torku ürünlerine çok güveniyor. Güvenmekte de çok haklılar.Çünkü ileri teknolojide üretim yapıyor torku, ürünlerinde insan sağlığı önceliklidir”.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİM BABAM”

İş insanı Burak Özgül; “Sektörle buluşmamı sağlayan babam Turgut Özgül’dür. Bana her zaman destekçi olmuştur ve olmaya da devam ediyor. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Kendisi sektörümüzün öncülerindendir. Başım sıkışsa ilk o yardımıma koşuyor. Bir insanın en büyük ustası babasıdır. Ben babamdan esnaflık terbiyesini çok iyi aldım. Babam bana haram ve helalı çok iyi öğretti. Esnaflık bir ürünü tanıyıp satmakla olmuyor. En önemlisi iyi bir esnaf nasıl olacağını öğrenmektir. Çok şükür ben bunu usta öğreticim babamdan öğrendim”

“GENÇLER CESUR OLSUN”

Başarının en büyük payının cesur olmaktan geçtiğini ifade eden Burak Özgül; “Ben buradan genç kardeşlerime ne iş yaparsa yapsınlar cesur olmalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları işi iyi analiz etmeleri lazım. Kesinlikle bilmediği işlere girmesinler. Bizim genç kuşakların işi daha zor rekabet ortamı eskisinden daha zor. Bizler firma olarak gençlerimize kapımız her zaman açık” dedi.