‘Elazığ’a hizmet etmek bir onurdur’

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Muhammed Baygeldi, Karayolları Teftiş Kurulu Başkanı Yasin Altunyuva’yı ziyaret etti.

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği(ELİYGAD), olarak Karayolları 8. Bölge Müdürü ve diğer aldığı görevlerde Elazığ’a ve Türkiye’ye önemli hizmetler gerçekleştiren Yasin Altunyuva ile röportaj gerçekleştirdik.

Başkan Altunyuva, şimdiye kadar gerçekleştirdiği projeler ve yeniden milletvekili aday adayı olup olmayacağını ELİYGAD’a açıkladı.

“MEMLEKETİMDE GÖREV YAPMAK DAHA ZORDU”

Karayolları Teftiş Kurulu Başkanı Yasin Altunyuva; “Elazığ’da mı görev yapmak zor yoksa Ankara’da soracak olursanız. Memleketim Elazığ’da görev yapmak daha zordu. Elazığ’daki görevimden 2012 yılında ayrıldım. Şuanda Teftiş Kurulu Başkanlığı yürütüyorum. Özellikle Bilgi Teknolojilerinde görev yaptığımda bölgelerin alt yapı sorunlarını çözdük. Bölge tamamen elektronik ortama geçildi. Bu bizim Başkanlığımız zamanında yapıldı. Tesisler Daire Başkanı olduğum zamanda tesislerin yenilenmesi, bakımı, misafirhanelerin komple tadilatı yapıldı

“O, PROJE İÇİMDE UKDE KALDI”

Altunyuva; “En büyük projede Kömürhan Köprüsü’dür. Elazığ’da olduğumuzda projeyi tamamlamıştık. Ankara’ya geldiğimizde ihale şartlarını oluşturduk ve Kömürhan Köprüsü 2013 ihale edildi. Bu proje, Türkiye’nin en önemli projelerinden birisidir. Tesisler Daire Başkanlığımda olduğunda bir hedefim vardı Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünü yeni yerinde yapmak gibi planım vardı. Maalesef yer sorunu nedeniyle yapamadık. Bizim Çevre Yolu’nda yerimiz vardı maliyeden almıştık sonra tekrar hazineye geçti. Şuandaki AFAD’ın yeri yoksa karayollarınındı. Yoksa atölyeler kısmını tamamen oraya alıp bölge binası da eski yerinde kalacak şekilde plan yapmıştık ama olmadı. İçinde ukde kalan proje gerçekleştiremedik”

“ŞUANDA SİYASETİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Yasin Altunyuva; “Bir kez daha aday adayı olmayı şuanda düşünmüyorum.2011 yılında adaylığımız olmuştu. O zaman olmadı nasip kısmet diyelim. Ben şuanda siyaseti düşünmüyorum. Benim şahsi görüşüm olarak erken seçim olmaz. Seçimler zamanında yapılır şimdiye kadar erken seçim yapılmadı”

“ELAZIĞLI BÜROKRATLARDAN ÇOK MEMNUNLAR”

Karayolları Teftiş Kurulu Başkanı Yasin Altunyuva; “Ankara’da Elazığlı bürokratla sürekli görüşüyoruz. Bir birimize rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Buradaki Elazığlılar Derneğimiz yılda 1-2 kez bizleri bir araya getiriyor. Derneğin gerçekleştirdiği organizasyonlarda bir birini tanımayan Elazığlılar tanışmış oluyor. Ankara’da Elazığlı bürokratlardan çok memnunlar buda bizleri gururlandırıyor”

“EN ÇOK HARPUT’U VE HAZAR GÖLÜNÜ ÖZLÜYORUM”

Elazığ’da en çok Harput’u ve Hazar Gölünü özlediğini dile getiren Altunyuva; “Harput’ta özlüyorum orada gün batımı çok güzel. Bir de Hazar Gölünü çok özlüyorum. Benim için Hazar Gölü çok önemli çünkü Dünya’da ender olan göllerden biridir. Biz oradan kıymetini bilmiyoruz ama gurbete çıktığınızda Ege sahili, Akdeniz sahili derseniz ben Hazar Gölü derim orası başka güzel. Ben Elazığ’da olduğunda Hazar Gölü yol kenarlarına ağaçlandırma çalışması yaptık. Bu çalışma bile göle ayrı bir hava kattı. Dağlara mutlaka ağaçlandırma çalışması yapmamız lazım. Gezin’de orman alanı var ekince oluyor demek. Geç kalınsa bile gölün tüm etrafı ağaç dikilmelidir. Gölde turizm tesisleri yapılması gerekir. Şuanda bir tane var. Bu tesis hem kışın hem de yazın hizmet veriyor. Tesisler 4 yıldız seviyesinde hizmet vermesi gerekiyor. Göle iskeleler yapılmalı gölü bir baştan bir başa gezdirecek yat olması gerekiyor. Bu şekilde çalışmalar yapılırsa Sivrice turist çeker bunun yanında diğer turistik yerleri de turistlere gezdirilmelidir. Hazar Gölü bulunmaz bir göldür”

“ELİYGAD’I MUTLAKA ZİYARET EDECEĞİM”

Yasin Altunyuva; “Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’ni Elazığ’ımıza hayırlı olsun. Bence çok önemli birliktelik. Şuanda en önemli güç sosyal medyadır. ELİYGAD olarak ta bu gücü oluşturmuşsunuz. Derneğimizi tebrik ediyorum. Elazığ’a gelince mutlaka ELİYGAD’ı ziyaret edeceğim”.

“ELAZIĞ’A HİZMET ETMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Karayolları Teftiş Kurulu Başkanı Yasin Altunyuva; “Elazığ’ı seviyoruz. Elazığ’ı canı gönülden seviyoruz. Şehrimize ne kadar hizmet etsek azdır. Elazığ’a hizmet etmek boynumuzun borcudur” dedi.

Haber: ELİYGAD