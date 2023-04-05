Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Aday Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretleri, STK, esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile devam ediyor.

Seçim çalışmaları dışında vatandaşların iyi ve köyü günlerinde yanında olmaya çalışan Salih Satıcı, bu kapsamda Yeniden Refah Partisi Yurtbaşı Belde Teşkilat Başkanı Ersin Yıldırım’ı ziyaret etti.Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Başkan Ersin Yıldırım’ı ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Aday Adayı Salih Satıcı, “Seçim çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre partimizin adayları belli olacak bizim için isimler önemli değil önemli olan davamızdır” dedi.

Salih Satıcı; “Yoğun bir şekilde seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz listede olup olmayalım 14 Mayıs’a kadar seçim çalışmalarımız devam edecek. Yeniden Refah Partimizin en iyi sonucu alması için çalışacağız. Seçim çalışmaları dışında hasta ziyaretlerimiz ve taziyelere de gitme çalışıyoruz. Bu kapsamda Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Başkanımız Ersin Yıldırım’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biz her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olacağız. Elazığ’a hizmet etmek bir gururdur” dedi.

