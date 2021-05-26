Elazığ'a güzel bir kazanım sağlayacağız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB heyeti ile Kırgızistan’a gederek Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov başta olmak üzere bir dizi üst düzey ziyaretler gerçekleştiren ETSO Başkanı Asilhan Arslan'da Kırgızistan ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KÜLTÜREL AKTİVİTEYİ İKİ ÜLKENİN YAPMASINI SON DERECE ÖNEMSİYORUZ

Programın detayları hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Bizler ata topraklarımızla hem ticari hem siyasi hem iktisadi hem de kültürel tüm faaliyetlerimizi arttırarak devam etmek istiyoruz. Elazığ’la Kırgızistan’ın Hazar Şiir Akşamları etkinliği uzun yıllar devam etti, yapıldı. O kültürel bağı hem korumak hem güçlendirmek adına geçmişte birçok etkinlik yapıldı. Biz yeniden Hazar Şiir Akşamları’nın düzenlenmesini ve birlikte kültürel aktiviteyi iki ülkenin yapmasını son derece önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ’A İNŞALLAH GÜZEL BİR KAZANIM SAĞLAYACAĞIZ

Görüşmelerin Elazığ için önemli bir çıktısı olacak müjdesini de veren Başkan Arslan, “Gerçekten Elazığ adına da Elazığ iş dünyası adına birçok açılımın yapılabileceği Türk Dili konuşan altı devlette üst düzey temsil kabiliyetine sahibiz. Ve onlarla olabilecek tüm ticari münasebetlerde bizler Türk konseyi genel sekreterliğiyle birlikte her türlü görüşmeleri yapmaya hazırız.

Önümüzdeki günlerde bu ülkelerle alakalı tüm yatırım alanlarını pandeminin sonlanmasıyla birlikte Elazığ’da kendi içimizde bir iş formu düzenleyerek bunları tüm Elazığ iş dünyasıyla paylaşacağım ve karşılıklı iş münasebetlerinin geliştirilmesine vesile olmaya çalışacağım. Tabi bu görüşmelerin bir önemli çıktısı daha olacak. Onu da müjde niteliğinde önümüzdeki günlerde Elazığ iş dünyasıyla paylaşacağız. Resmi yazışmalar, prosedürler bittikten sonra onu paylaşacağız. Şimdiden paylaşmayalım ama güzel de bir müjdemiz olacak Elazığ’a. Elazığ’ımıza inşallah güzel bir kazanım sağlayacağız. Yine tabi ki zor bir dönemden geçiyoruz ama bu zor dönemleri aşmak da bizlerin elinde” şeklinde konuştu.