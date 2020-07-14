Elazığ’a bayan kaymakam atandı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Elazığ’da 7 ilçenin kaymakamı değişti

Elazığ’da 7 ilçenin kaymakamı değişti. Elazığ’dan ayrılan 2 kaymakam vali yardımcısı olarak görevlendirilirken, Elazığ’a kadın bir kaymakam da atandı.

ELAZIĞ’A ATANAN 7 KAYMAKAM ŞÖYLE;

Keban Kaymakamlığı’na Sivas Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu

Arıcak Kaymakamlığı’na Adana Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan

Karakoçan Kaymakamlığı’na Malatya Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin,

Palu Kaymakamlığı’na Sivas Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli,

Baskil Kaymakamlığı’na Bilecik İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz,

Ağın Kaymakamlığı’na Edirne Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa,

Maden Kaymakamlığı’na Düzce Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin atandı.

ELAZIĞ’DAN AYRILAN KAYMAKAMLARA VERİLEN GÖREVLER ŞÖYLE;

Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Diyarbakır Vali Yardımcılığı’na

Karakoçan Kaymakamı Nebi Çanga, Artvin Vali Yardımcılığı’na

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Aydın Koçarlı Kaymakamlığı’na

Palu Kaymakamı Mustafa Demir, Yozgat Akdağmadeni Kaymakamlığı’na

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Denizli Serinhisar Kaymakamlığı’na

Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk, Batman Hasankeyf Kaymakamlığı’na

Maden Kaymakamı Refik Özsoy, Şırnak İdil Kaymakamlığı’na atandı.