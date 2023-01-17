‘Elazığ’a bakanlık istiyorsanız millet ittifakına oy verin’ 

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 15 Şubat’tan sonra il teşkilatının şehrin dört bir tarafında seçim çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

Türkiye’de seçime hazır olan tek ilin Elazığ olduğuna dikkat çeken Milletvekili Erol, propaganda materyallerinin de hazır olduğunu belirtti.

Katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunan Milletvekili Erol, Elazığ’da ortak adaya sıcak bakmadığını dile getirerek 2019 mahalli idareler seçimlerinde CHP ve İYİ Parti’nin ortak aday çıkardığını, Elazığlıların buna sıcak bakmadığını kaydetti. Erol, CHP ile İYİ Parti’ye oy veren kitlenin farklı olduğunu sözlerine ekledi.

SP GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU ELAZIĞ’DAN ADAY GÖSTERİLMELİ

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 6’lı masanın illerde ortak aday çıkarma fikri oluşursa SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Elazığ’dan aday gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu teklifi ilettiğini belirterek Elazığ’a güçlü bir aday profili kazandırmayı istediklerini söyledi.

CHP KADROLARI ÜLKE YÖNETİMİNE TALİP

Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının ülke yönetimine talip olduğunu ifade eden Milletvekili Erol, iki büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünülmesinin milletin CHP kadrolarına olan güveninin göstergesi olduğunu kaydetti. Erol, CHP’li tüm kadroların Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini belirterek, herkesin bu konuda karar birliğine vardığını sözlerine ekledi.

ELAZIĞLILAR BİZİ, BİZ HEMŞEHRİLERİMİZİ SEVİYORUZ

Elazığ’da belirli aralıklarla kamuoyu araştırmaları yaptıklarını belirten Milletvekili Gürsel Erol, halkın büyük bir teveccühüne mazhar olduklarını kaydetti. 2023 yılı seçimlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Erol, seçimleri rahat bir şekilde almanın kolay olmadığını sözlerine ekledi. 1982 yılında merhum Aydın Güven Gürkan’ın Elazığ’da seçimleri kaybettiğine dikkat çeken Erol, seçimi rahat alırız mantığında olmayacaklarının altını çizdi.

2018 SEÇİMLERİNDE PARTİMİZDE ADAY ADAYLIĞINA BAŞVURU YOKTU

Milletvekili Gürsel Erol, 2018 yılındaki adaylık sürecine de değinerek o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adaylığına başvuran kimsenin olmadığını belirtti. 2018 yılındaki gayretli çalışmaların ardından şimdilerde aday adayı olmak isteyen kişilerin olduğunu kaydeden Erol, milletin örf ve adetlerini savunan siyasilerin her daim kazanacağını ifade etti. Erol, liste birde yer alan ismin diğer adayları belirleme konusunda yetki sahibi olması gerektiğini kaydetti.

ELAZIĞ BAKANLIĞA HASRET

Yıllardır Elazığ’ın bir bakana hasret kaldığına dikkat çeken Milletvekili Gürsel Erol, iktidarın Elazığ’ı çantada keklik gördüğünü ifade etti. 2002 yılından bugüne Elazığ’ın iktidar partisine en güçlü desteği verdiğine dikkat çeken Erol, 24 Ocak depremi sonrasında Elazığ’a yapılan köy konutlarıyla Antalya’ya yapılan konutların arasında dağlar kadar fark olduğunu söyledi.

ELAZIĞ’A 3 OKUL DEĞİL, 3 BÜYÜK EĞİTİM KOMPLEKSİ KAZANDIRIYORUZ

24 Ocak depremi sonrası Elazığ’a 3 eğitim kompleksi kazandırdıklarını söyleyen Milletvekili Erol, okulların projelerinin büyük titizlikle yapıldığını belirtti. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan eğitim kompleksinin 10 okula eş değer olduğuna dikkat çeken Erol, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı okullardan çok daha fonksiyonel olduğunu vurguladı. Belediyelerin yetki ve sorumlulukları arasında okul yapmak olmadığını dile getiren Erol; İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin Elazığ depremi sonrasında ellerini değil, gövdelerini taşın altına koyduklarına dikkat çekti. 400 milyon yatırımla gerçekleşen okul projelerinin Elazığ’a katma değer katacağını ifade eden Gürsel Erol, iktidar partisi belediyelerinden de aynı adımı atmalarını istedi.

MİLLET İTTİFAKI İKTİDARINDA ÇALIŞKAN BÜROKRATLAR GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Millet İttifakı iktidarında alışılmışın dışında çalışkan bürokratların görevlerine devam edeceğini ifade eden Milletvekili Erol, bunun garantörünün kendisi olacağını söyledi. Şehre katma değer sunan şaibesi olmayan bürokratlarla Millet İttifakı iktidarında çalışacaklarını kaydeden Erol, bu konuda herkesin rahat olmasını istedi.

ELAZIĞ KÖY KONUTLARIYLA, ANTALYA KÖY KONUTLARI FİYATLARI ADİL Mİ?

24 Ocak 2020’de yaşanılan deprem sonrasında Elazığ’a inşa edilen 85 m² köy konutlarının fiyatının 1 milyon 350 bin TL olduğunu, Antalya’da inşa edilen 360 m² evlerin ise fiyatının 1 milyon 250 bin TL olduğunu kaydeden Erol, bu fiyatların karşılandığında adil olmadığını belirtti. Elazığ’da çelikten yapılan evlerin oldukça kullanışsız olduğuna dikkat çeken Erol, köy konutlarında ahırın olmaması planlamanın eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

ELAZIĞ’DA ÖN SEÇİM İSTEYENLER 5 YIL BOYUNCA NEREDEYDİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’da ön seçim isteyenlerin 5 yıl boyunca şehirden bihaber olduğuna dikkat çekerek, ön seçim konusunu gündeme getirenlerin hesabının farklı olduğunu söyledi. Yıllardır şehri karış karış dolaştığını ifade eden Erol, Elazığ’da ön seçim kararını genel merkezin vereceğini belirtti.

SAHİPSİZ ELAZIĞ SÖYLEMİ!

Elazığ’ı sahipsiz şehir olarak lanse edenlerin son derece haklı olduğunu belirten Erol, Elazığ’a bir bakanlık verilmesi için Millet İttifakı’nın güçlü bir oy alması gerektiğine dikkat çekti. Erol, Millet İttifakı’na bağlı siyasi partilerin Elazığ’da başarılı bir çalışma örneği sergilediğini kaydetti.