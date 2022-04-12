Spor
Giriş Tarihi : 12-04-2022 16:33   Güncelleme : 12-04-2022 16:33

Elazığ Yolspor, ikinci bitirdi  

Elazığ’ın Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Yolspor, son hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Dersimspor’u 6-2 yenerek grubunu 2. sırada tamamladı.  

Elazığ Yolspor, ikinci bitirdi  

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Elazığ Yolspor, son hafta müsabakasında deplasmanda Dersimspor’la karşılaştı. Tunceli Atatürk Stadı’nda oynanan maçta turuncu-siyahlılar Furkan Keleş (3), Burakhan Cevher (2) ve Muhammed Yılmaz’ın attığı gollerle sahadan 6-2 galip ayrıldı. Puanını 30’a yükselten Elazığ ekibi, bu sonuçla grubunu 2. basamakta tamamladı. 3. Grup’ta şampiyonluğu, bir diğer Elazığ ekibi D. Fırat Üniversitesi GSK elde etmişti.

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