Elazığ, yetim evlat muamelesi görüyor!

Önce 24 Ocak 2020 yılındaki büyük deprem, sonrasında pandemi süreci derken vatandaşın hali içler acısı. Elazığ insanına bir dokunup bin ah işittiğimiz şu günlerde ekonominin geldiği nokta vatandaşı canından bezdiriyor.

Artan fahiş fiyatlar alım gücünde ciddi sıkıntılar yaşattığı gibi her geçen gün gelen zamlar endişe veriyor. İktidar kanadına bakıldığında bir milletvekilinin ‘mini – mini zamlar’ gibi söylemi ise insanın aklıyla alay etmekten öteye gitmiyor.

Yaşanan deprem sonrasında inşa edilen 24 bin 50 konutun yarısı dahi hak sahiplerine teslim edilemezken, çekilen kura sonucunda haklı itirazlarda muhatabını bulamıyor.

Deprem ve pandemiyi aynı anda yaşayan Elazığ’da sorunlar yumak gibi büyürken, yıkımlarda yaşanan sıkıntılar bir türlü bitmek bilmiyor.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDİYOR

Elazığ ekonomisinin can çekiştiği şu günlerde artan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı merak edilirken, her geçen gün pompa fiyatlarına yansıyan zamlar büyük endişe veriyor. İktidarın ülke ekonomisiyle ilgili yeni bir planlamasının olup olmadığı ise merak konusu.

Asgari ücrete 2022 yılında yapılması düşünülen zam ile ilgili 4 ayrı toplantı planlanıp sonucunda 250 – 300 TL bandında bir artış büyük bir rakam olarak görülürken, her biri ayrı ayrı yerden maaş alan üst düzey yöneticilerin 80 ila 100 bin TL’lik maaşları ise göze gelmiyor.

Deprem sürecinde devletten beklenilen Afet Bölgesi uygulaması bu şehre reva görülmezken, birçok ilde bu uygulamanın hayat bulduğu da ayrı bir gerçek.

İKTİDAR PARTİSİNE VERİLEN DESTEĞİN KARŞILIĞI GÖRÜLMÜYOR

20 yıldır iktidar partisine verilen desteğin karşılığını göremediğini ifade eden vatandaşlar, deprem ve pandemi sürecinde ‘yetim evlat muamelesi’ gördüklerini, bir de son dönemde yapılan fahiş fiyat artışlarıyla büyük yara aldıklarını belirtiyorlar. Vatandaşlar, alım gücünün günden güne azaldığını, market fiyatlarının fahiş ölçüde arttığını ifade ederek, soruna bir çözüm bulunmasını istiyorlar.

VATANDAŞA BİR DOKUNDUK, BİN AH İŞİTTİK!

Özellikle deprem sonrası artan kira fiyatlarından dolayı dert yanan vatandaşlar, kiralarını ödeyemediklerini, devletin memur ve işçi maaşlarına yaptığı zammın enflasyonla eridiğini, elektrik ve doğalgaz zamlarının yüksek bedellerde olduğunu ifade ediyorlar. Ülke ekonomisinin geldiği nokta itibariyle iyiye gitmediğini, bir ailede üniversite ile ortaöğretim düzeyinde okuyan çocuklarının eğitim masraflarını karşılamayacak düzeyde olduklarını söyleyen vatandaşlar, bir an önce ekonomik tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyorlar.

Haber ELİYGAD