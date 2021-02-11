‘Elazığ yeniden inşa edilecek’

Elazığ Petrolcüler Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Başkan Yılmaz; “Elazığ büyük deprem yaşadı. Elazığ’ın yüzde 40’ı yeniden yapılacak. TOKİ’nin yaptığı evleri Elazığlı müteahhitler de yapabilirdi. Ya da 5-10 müteahhit birleşip bu evleri yapılabilirdi. Bu ilimize daha faydalı olurdu. Devletimiz TOKİ aracılığıyla hızlı bir şekilde evleri yapmak istedi. Bu evleri yapacak Elazığlı müteahhit arkadaşlarımız vardı”.

“ETSO OLARAK GÜZEL PROJELERİMİZ VAR”

Elazığ Ticaret Sanayi Odası 7. Meslek grubu Başkanı Ahmet Yılmaz; “ETSO seçimlerini geçen yıl kazandığımızda ekonomik kriz vardı. Bu yılda deprem ve pandemi gelince zor bir süreç oluyor. Bu süreçte çok yorulduk. ETSO olarak çok güzel projelerimiz var. Devlet destekli projelerimiz var. Nasip olursa onları hayata geçireceğiz. Cip’te sıcak su termalini kurduk, hayvan OSB’si bitmek üzere, Mobilyacılar Sitesini faaliyete geçirmek için yer belli oldu ama ekonomik krizden dolayı projelerimiz yavaş ilerliyor. Projelerimizi ileriki zamanlarda bitireceğiz”dedi.