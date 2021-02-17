Elazığ yeni sanayi sitesine kavuşuyor

Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı açıklamalarda bulundu.

Mehmet Türkoğlu, Beştepe Modern Karma Sanayi Sitesine bu yaz ilk kazmayı vurmayı düşündüklerini ifade ederek; “Yeni yapılacak sanayi sitesinde her türlü sosyal donatılarının olacak Beştepe Modern Karma Sanayi Sitesini 2 yılda bitirmeyi düşünüyoruz” dedi.

“YENİ SANAYİ SİTESİ ŞEHRİMİZE YAKIŞIR OLACAK”

Başkan Türkoğlu; “Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Oto Onarımcılar Esnaf Odası Başkanlığını görevini yürütüyorum. 12 yıldır Oto Onarımcılar Esnaf ve Sanatkârlar esnaf Odası Başkanlığını şahsım yürütmekte. Esnaflarımızın ihtiyacı olan şehrimize de yakışan modern karma sanayi sitesi kuruyoruz. Şuanda Beştepe Modern Karma Sanayi Sitemizin evraklarını yürütmekteyiz işin sonuna geldik. Yakında bakanlıktan arsa tahsisinin yazısını alıp yeni sanayi sitemizi hayata geçireceğiz”

“TALEBE GÖRE İŞYERİ YAPACAĞIZ”

Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Türkoğlu; “Yeni sanayi sitemize ne kadar talep olursa o kadar dükkân yapacağız. 100 ile 600 metrekare arası isteğe göre dükkan yapacağız. Daha büyük işyerleri için 1000 metre kareye kadar işyeri yapacağız” dedi.