Elazığ yeni öğretmenevine kavuştu   

Elazığ'da kiralanan otel, öğretmenevine dönüştürülerek ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8’lik depremde tarihi öğretmenevi hasar gördü. Bu çerçevede sadece 30 kişini konaklandığı Elazığ Öğretmenevi, daha sonraki süreçte Kent Meydanı Proje dahilinde Elazığ Belediyesine devredildi. Elazığ Valiliği koordinesinde Elazığ Belediyesi’nin de katkılarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir otel kiralandı. Yapılan dönüştürme çalışmaları sonucunda toplamda 11 kat, 78 oda, 140 yatak ile restoran ve kahvaltı hizmeti verecek yeni Elazığ Öğretmenevi açılışı için tören düzenlendi. 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel düzenlenen törende öğretmenevinin açılışı, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel’in kurdele kesmesiyle gerçekleştirildi.

Yeni öğretmenevi binası hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü hasebiyle yatırım programına aldığımız öğretmenevimiz gerçekleşinceye kadar süreçte öğretmenlerimize olan hizmetimizin aksamaması adına faaliyete geçirmeye planladığımız öğretmenevimizin açılışını yapıyoruz. 2020 yılında yaşanan depremden sonra özellikle tarihi binada ciddi bir hasar ortaya çıktı ve kullanılamaz hale gelmişti. Ancak diğer tarafta 17 oda, 30 yatak kapasitesiyle hizmet verilmeye devam ediyordu. Aslında öğretmene uygun daha nezih bir ortamın oluşturulması adına belediye başkanımız da katkılarıyla valimizin bu süreci doğrudan yönetmesi ile birlikte burada bulunan otel binasını kiralayarak öğretmenevinin yapımı plandı. Geçmişe göre kıyasladığımızda 78 odası ve 140 yatak kapasitesi, konaklama artı kahvaltı ile hizmet verecek” dedi.