‘Elazığ ve Malatya’yı aynı kategoriye koymak adil değil’

Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hayrettin Bal açıklamalarda bulundu.

Kredilerde Elazığ ve Malatya’yı bir tutulması pek adil olmadığını dile getiren Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hayrettin Bal;“ Elazığ depremde çok yıprandı. Malatya, ilimiz kadar depremde etkilenmedi. Ama Elazığ ve Malatya’yı esnafa ve vatandaşa destek konusunda aynı kategoriye koydular. Bu durum adil değil bence. Elazığ’da kredi ödemeleri mutlaka ertelenmelidir. Elazığ merkezde esnaflar etkilendi mi ilçe esnafları da etkileniyor. Bizim ticaretimiz merkezdeki esnaflarla”.

“DEPREM VE PANDEMİ EN ÇOK ESNAFIMIZ ETKİLENDİ”

Bal; Yaklaşık olarak bir yıldır Karakoçan Esnaf Odası Başkanlığını yürütüyorum.26 yıldır ilçemizin esnaf odası başkanlığını yapan Tahsin Başkanın vefatın sonrası başkan oldum. Karakoçan’da PVC işiyle uğraşan bir esnafım. Ben göreve geldikten kısa bire süre sonra ilimizde deprem yaşandı. Depremde ilimiz çok etkilendi. Deprem sonrası en büyük sıkıntıyı esnafımız yaşadı. Devlerimiz deprem sonrası esnafımıza destek için faizsiz krediler verdi. Deprem sonrası pandemi süreci yaşanmaya başladı. Pandemi sürecinde esnafımız bir türlü toparlanamadı” dedi.