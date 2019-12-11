Elazığ ve Malatya'da 304 bin 391 dekar alanda toplulaştırma yapıldı  

Elazığ ve Malatya'da DSİ tarafından 2019 yılında 6 proje dahilinde 304 bin 391 dekar alanda toplulaştırma yapıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl yapılan yasal düzenlemeyle ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi alan DSİ Genel Müdürlüğü Elazığ ve Malatya'da da çalışma yaptı.Yapılan çalışmalarda Elazığ'da bu yıl 12 bin 237 dekar, Malatya’da ise 292 bin 154 dekar arazide toplulaştırma yapıldı.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında Elazığ ve Malatya illerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Elazığ'da 2019 yılında 3 adet projede toplam 377 bin 286 dekar alanda toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında çalışma yürütüldüğünü belirten Aydın;" 12 bin 237 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 365 bin 049 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor.Malatya'da 2019 yılında 3 adet projede toplam 568 bin 831 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 292 bin 154 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 276 bin 677 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması planlanıyor" dedi.

Çalışmalar kapsamında sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da aktaran Aydın,’ Elazığ ve Malatya illerimizde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 6 proje dahilinde 304 bin 391 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2020 yılı sonuna kadar 641 bin 726 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması hedefleniyor. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum"diye konuştu.

DSİ tarafından, Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığı aktarıldı. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerini yüzde 90 oranında azaltığı kaydedildi.

Yapılan açıklamanın devamında ise," Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır"denildi.