Elazığ Van Kahvaltısını çok sevdi

Elazığ’da uzun yıllardır hizmet veren Van Kahvaltı Sarayı yeni şubesini açtı.

Van kahvaltı masasının başkahramanı olan Van otlu peynirinden şifa kaynağı karakovan balına, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına katkı sunan Van Kavutundan reçel çeşitlerine, Günlük taze sütten üretilen manda kaymağından Van’ın yüksek dağlarında otlanan hayvanlardan elde edilen kavurmasını çok rahatlıkla Elazığ’da artık bulabileceksiniz.

Elazığ’da uzun yıllardır hizmet veren Van Kahvaltı Sarayı yeni şubesini açtı. Yeni açılan işletmede vatandaşlar Van Yöresine ait tüm kahvaltı çeşitlerine ulaşabilecek.

Yeni açılan Van Kahvaltı Şarküteri, Etleri kendi kestiği hayvanlarda temin ederken et ürünlerini ve işletmelerinde bulunan tüm ürünleri vatandaşların evlerine kadar ulaştırıyor.

Yeni açtıkları işletme hakkında bilgi veren Reşat Demirdağ, Elazığ hizmet etmek kendileri çok mutlu ettiğini ifade ederek “Yeni açtığımız işletme ile Elazığ’a yeni bir hizmet anlayışı getireceğini söyledi.

“VAN KAHVALTISININ HER ÇEŞİDİ VAR”

Demirdağ; “Açtığımız yeni şubemizde kahvaltı ürünlerimiz, kasap ürünlerimiz ve tavuk ürünlerimiz var. Van yöremize ait otlu peynirimiz, ceviz reçelimiz, Van yöresine ait tüm ürünlerimiz işletmemizde mevcuttur. Van Kahvaltı Sarayı şubemizde ikram ettiğimiz 35 çeşit kahvaltı çeşidini yeni açtığımız şubemizde tedarik edebilirler vatandaşlarımız. Ayrıca vatandaşlarımız isterlerse güvenç, tepsi, lahmacun sipariş verirlerse biz hazırlayıp fırına verip ondan sonrada vatandaşlarımızın evlerine kadar bırakıyoruz” dedi.

“PANDEMİ SÜRECİNDE TEDBİRLERİMİZİ ARTIRDIK”

Reşat Demirdağ, “Pandemi sürecinde dezenfekte daha çok önem veriyoruz. Tüm önlemlerimizi aldık. Personellerimiz maske ve eldiven kullanıyorlar. Personellerimiz hijyene titizlikle uyuyorlar. Diğer işletmemiz Van Kahvaltı Sarayı’nda da tüm kurallara uyuyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla işletmelerimize gelebilir.