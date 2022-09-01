Elazığ Valisi’nin de olduğu ziyaretin sözcüsü AKP il başkanı mı?

CHP'den AKP heyeti ve Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yapılan ziyaret hakkında açıklama yapıldı.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Coskun Çağlar Duran " Sayın başkan açıklamasında hepimiz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Elazığ'ımız için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyuyoruz,” demiş. Şunu sormak istiyoruz, depremden bu yana devam eden başta hak sahipliği ve geri ödemeler konusunda neler konuşuldu ve hangi adımlar atıldı?

Bu soruların cevaplarının Elazığ kamuoyununa açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

Yapılan ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran " AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ettiler. AKP il başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Yeni yatırımlar için destek istedik, devam eden çalışmaların kalan bölümleriyle ilgili fikir alışverişi yaptık. Şehrimizin tüm sorunlarını biliyoruz. Bunların çözümü noktasında Ankara’da önemli adımlar atıyoruz. Tabii hem Valimiz, hem Milletvekillerimiz, hem de Belediye Başkanımız ile birlikte tüm bu görüşmeleri birlikte yapıyoruz. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Elazığ'ımız için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Yaptığımız tüm görüşmeler Elazığ için, Elazığ'da yaşayan insanlarımızın rahatı için" ifadeleri yer almaktadır. Fotoğraf karesi paylaşarak ve basına demeç vererek Elazığ’ın sorunları çözülmüyor. AKP heyeti siyasi şov yapıyor. Şunu sormak istiyoruz İlin valisinin'de yer aldığı toplantı ile ilgili açıklamayı AKP İl Başkanı’nın yapması doğru mu?

Ve şunu da sormak isteriz ki o toplantıda tam olarak ne konuşuldu? Deprem sonrasında yaşanılan ve hala devam eden sorunların ortadan kaldırılması adına herhangi bir gelişme var mı, insanların mağduriyetleri giderilecek mi? Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de Elazığ kamuoyu olarak bunu çok merak ediyoruz"diye konuştu.