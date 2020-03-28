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Giriş Tarihi : 28-03-2020 23:54

Elazığ valisinden uyarı!

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından Elazığlılara uyarı olarak önemli bir paylaşımda bulundu.

Elazığ valisinden uyarı!

Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse karşı ülke genelinde bir yandan önlemler art arda alınırken bir yandan da şehirlerde insanların evlerinden çıkmaması yönünde birçok uyarı yapılıyor.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medya hesabı Twitter'da  "#48SaatHiçÇıkma" hashtagi ile yaptığı paylaşımda Elazığlılara: "Sevdiklerimize gelecekte doyasıya sarılmak istiyorsak, şimdi bir müddet mesafe koyalım..." mesajını  yayımlayarak evlerden dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısını yineledi.

ETİKETLER: elazığ valisi çetin oktay kaldırım
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