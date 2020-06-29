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Giriş Tarihi : 29-06-2020 00:18   Güncelleme : 29-06-2020 00:18

Elazığ Valiliğinden karantina açıklaması 

Elazığ Valiliği, Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesinde 5 binanın karantina altına alındığını açıkladı.   

Elazığ Valiliğinden karantina açıklaması 

HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, geçtiğimiz hafta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kaldı. Görevden alınan Polat'ın Covid-19 testi ise pozitif çıktı. Bunun üzerine bugün beldede görevden alınan Polat'la temaslı kişilerin olduğu 5 adres tedbir amaçlı karantinaya alındı. 

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesinde bir pozitif Covid-19 vakası görülmesi üzerine tedbir amaçlı 5 adreste geçici karantina süreci başlatılmış olup, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı filyasyon ekipleri tarafından sahada çalışma başlatılmıştır" denildi.

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