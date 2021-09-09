Elazığ Valiliğinden kanyonlara ulaşım açıklaması

Elazığ Valiliği, son günlerde sosyal medyada yer alan turistlerin kanyonlara traktörle gittiği videolarının Malatya ili sınırları içinde çekildiğini açıkladı.

Elazığ Valiliği Karaleylek ve Saklıkapı kanyonlarına giden vatandaşların traktörle taşındığı görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Söz konusu turistler Elazığ sınırında değil, Malatya Arguvan köyüne bağlı Deregezen ve Çiftlikköy sınırları içinde olduğu tespit edilmiştir. Elazığ’dan Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonlarına ulaşım Elazığ Baskil karayolu güzergahında sağlanmaktadır. Baskil ilçesinden sonra Hüyük köyü ve Kumlutarla köyü güzergahından devam edilerek Hüyük köyde konuşlanan iskeleden tekne vasıtası ile Karaleylek kanyonuna ulaşılır. Saklıkapı kanyon çıkışına ulaşmak için kanyon yürüyüşü yapılabilir. Kanyonlara ulaşım Fırat Nehri üzerinden teknelerle sağlanmaktadır" denildi.