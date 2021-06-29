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Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması

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Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması

Elazığ meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan valilik, her hangi bir ihbar ve bildirimin yapılmadığını, tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.