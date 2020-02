Elazığ valiliği yasakladı!

Elazığ Valiliğinden açıklama.

Elazığ Valiliği, deprem sonrasında acil yıkım kararı verilen binalardan söküm ve hurda alımlarının, halkın can ve mal güvenliğini korumak için yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen merkez üssü Sivrice İlçesi olan deprem nedeniyle, halkımızın mağduriyet yaşamaması için acil yıkımlar gerçekleştirilmektedir.Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla proje alanlarında ve acil yıkımları yapılacak olan yerlerdeki binalar ve bunların müştemilatlarında eşya taşıma dışında daraba, kapı kasası, pencere, parke, su sayacı, elektrik sayacı ve doğalgaz sayacı vb. her türlü söküm ve hurda alma gibi eylemler yasaklanmıştır. Bu emre aykırı olarak hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacaktır" denildi.