Elazığ Valiliği, “Herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır"

Malatya’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ Valiliği, kent genelinde hissedilen depremde AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.

Malatya’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ Valiliği, kent genelinde hissedilen depremde AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, bugün Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08:35’te 5.0 MV büyüklüğünde depremde meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen deprem sonrası saat 09:03 itibariyle ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır” denildi.