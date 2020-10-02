‘Elazığ Türkiye’de ilk sırada’

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, Elazığ’ın yemek çeşitliğinde Türkiye’de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan; “Temsil ettiğiniz sektör anlamında gençliğimizin avantaj olduğunu düşünüyorum. Rabbim nasip etti başkan olduk, Allah tüm esnaflarımızdan razı olsun çıktığımız yolda bizlere inandılar güvendiler. Bizler bu şehre bu sektöre hizmet etmek için yola çıktık. Yola çıktığımızda dediğiniz gibi Elazığ gastronomi şehirdir. Ankara Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre Elazığ ikinci sıradadır. Ben her ortamda bunu söylüyorum. Biz Türkiye’de gastronomi anlamında ilk sıradayız. Yemek çeşitliliği anlamında ilimizde dört yüzün üzerinde yemek çeşitleriniz var. Elazığ’ın ilk sırada olduğumuzu iddia ediyorum. Çünkü ilk sırada Antep olsa da Antep mutfağı yemeğini Arap mutfağından almıştır. Ben Türkiye’de gastronomi anlamında Elazığ ilk sırada olduğunu düşünüyorum. Amacımız Elazığ’ı gastronomi alanında daha iyi bir yere getirmek onun için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.