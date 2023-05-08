‘Elazığ Türkiye Yüzyılına büyük destek verecek’

Elazığspor’un yeni stattaki ilk maçını tribünlerden takip eden Nazırlı, daha sonra merkezde taziyelere giderek hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, Türkiye Yüzyılının eser ve hizmet siyaseti üzerinden yükseleceğini belirterek; “14 Mayıs’ta Türkiye yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyen Elazığlı vatandaşlarımız, AK Parti’nin ve onun liderinin davasının yanında olduklarını net bir şekilde gösteriyor.” dedi.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, Yeni Elazığ Stadyumunda AK Parti İl Başkanı ve Milletvekili Adayları ile birlikte statta gerçekleşen basın toplantısına katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleşen “Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı”na katılan Nazırlı, Şehit İlhanlar Caddesi üzerinde ve Elisyum AVM’de de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Nazırlı, gittiği programlarda 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaparak, dua ve destek istedi.

Sahada AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a çok büyük teveccüh olduğunu ifade eden Nazırlı sözlerini şöyle sürdürdü; “Sahada gördüğümüz coşku ve heyecan Elazığ halkının 14 Mayıs’ta durmak yok, yola devam diyeceğini gösteriyor, vatandaşlarımızın bize olan ilgisi 14 Mayıs’ta doğru adımlarla yola devam diyeceklerine işaret ediyor, 14 Mayıs’ta Türkiye yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyen vatandaşlarımız AK Parti’nin ve onun liderinin davasının yanında olduklarını net bir şekilde gösteriyor. Elazığ halkı inşallah 14 Mayıs’ta emperyalistlerin de, onlara sırtını dayayarak horozlananların da, Türkiye’nin başına musallat olmak için gün sayan terör örgütlerinin de, terör örgütlerine güvenerek iktidar rüyası görenlerin de, hepsinin de heveslerini kursaklarında bırakacak.”

Türkiye yüzyılının eser ve hizmet siyaseti üzerinden yükseleceğine vurgu yapan Nazırlı; “Türkiye’nin en büyük sıkıntısı, bu ülkenin siyasetini yalan, iftira ve nefret diliyle zehirleyerek inşa değil, yıkım üzerinden iktidar rüyası görenlerdir. Halbuki AK Parti 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyasetiyle bu ülkede neler başarılabileceğini cümle aleme gösterdi. İnşallah Türkiye yüzyılı da eser ve hizmet siyaseti üzerinden yükselecek. Elazığ halkı coşkusu ve muhabbetiyle yanımızda olmaya devam ettiği müddetçe Türkiye yüzyılının, Elazığ yüzyılının inşasının önüne Allah’ın izniyle kimse geçemez.” ifadelerini kullandı.