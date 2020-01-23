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Giriş Tarihi : 23-01-2020 23:16

Elazığ trafiği rahatlayacak!

Elazığ’da yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Elazığ trafiği rahatlayacak!

Elazığ'da yol genişletme çalışmaları kapsamında Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nin 6 şeride çıkarılacağı bildirildi.  

Belediye tarafından yapılan açıklamada,şehir içi ulaşımda yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak, ulaşım koşullarını şehrin gelişimine entegre etmek, modern ve kaliteli bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda şehir genelinde bir yandan yeni cadde ve bulvarlar hizmete sunulurken, bir yandan da mevcut yollarda genişletme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nin 6 şeride çıkarılacağı aktarıldı.Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte genişletilecek cadde üzerinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Her alanda olduğu gibi yollarıyla kaldırımlarıyla da modern ve kaliteli bir kent oluşturmak amacı doğrultusunda çalıştıklarını belirten Başkan Şerifoğulları,“Yapacağımız her çalışmayla şehrimizi daha yaşanabilir, daha müreffeh bir hale getireceğiz”dedi.

ETİKETLER: elazığ belediyesi elazığ yol çalışması
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