Elazığ trafiği 7 gün 24 saat denetleniyor  

Elazığ'da polis ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre kent genelinde trafik uygulaması gerçekleştiriyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde denetim gerçekleştirildi. Kentin birçok noktasında genel trafik ve genel asayiş konularında müşterek denetimlerine devam eden ekipler, trafikte motosiklet, kamyon, emniyet kemeri, minibüs ve otobüslere alınan fazla yolcuların denetlemesini yaptı. Uygulamada Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde sürücülerin trafik kurallarına uymaları konularında bilgilendirmelerde bulunulurken, evrakları eksik olan ve kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı. Denetimlerin kent genelinde devam edeceği belirtildi.