'Elazığ teşkilatı Tayyip Erdoğan'a ihanet ediyor'

Bağımsız Elazığ Milletvekili Adayı Hamit Erulaş, Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.

Yakın zamanda kurularak internet medyasını bir araya getiren ELIYGAD'ın hayırlı olması dileklerinde bulunan Erulaş, bu konuda kolaylıklar diledi.

Bağımsız milletvekili adaylığı konusunda bilgiler veren Erulaş, Elazığlıların hakkını mecliste haykırmak için bu tercihi yaptığını ifade etti.

MEVCUT SİYASİLERE SİTEM VAR

Mevcut ya da bazı isimlerin adının milletvekilliğinde geçince birçok kesimden sitemlerin yükseldiğini gördüğünü ifade eden Erulaş şunları söyledi:“Çok eş dost baktım milletvekili adaylığına ismi geçince var olan sisteme de zaten yıllardır başkaldırı içerisindeyim, en iyisi dedim ben kendim de aday olayım hiç değilse burada konuşuyorum, dokunulmazlığım yok ikide bir gözaltına alıyorlar bizi. Biz de gidelim dedik mecliste Elazığ'ın, Elazığlıların hakkını savunalım yanlışları dile getirerek dokunulmazlık zırhımızda olsun ki ikide bir polis kapımıza gönderip bunlara keyif ettirmeyelim.”

SİYASİ PARTİLERE GÜVENİM YOK

Bağımsız milletvekilliği adaylığını erken açıklama sebebini de açıklayan Erulaş, şunları söyledi:“Erken açıklamamın sebebi de çok eş dost bu seçime girecek. Hiçbir siyasi partiye güvencim inancım olmadığı için özellikle hükümet partilerine, ben de ailemle böyle bir karar aldık. Erkenden açıklayalım ki kapımızı gelecek aday adayı arkadaşlara kapalı tutalım.”

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

Siyasi gündemin erken seçimi davet ettiğini ifade eden Erulaş; “Zaten önümüzde ülke gündemi zorda, ülke zorda önümüzde bir erken seçim baskın seçim olma ihtimali çok yüksek. 2022 yılında ben de bağımsız adayım. Elazığ’da 4- 5 senedir tek konuşan benim. Bir örneği de yok konuşan da yok.

SUSTURMAK İÇİN HERŞEYİ YAPTILAR

Kamu gücünün siyasetin emrinde olduğunu ifade eden Erulaş, “Güç bunlarda olduğu için işte kimi videolarımız kaldırtıldı kimin konuşmalarını yüzünden gözaltına alındık. Ben tutuklandım ceza evine gittim. 17 gün nezarette kaldım. 15 gün kapalı cezaevinde kaldım. 43.600 lira toplamda para cezası verdiler bana. Susturmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama ülke benim ülkem bayrak benim bayrağım. Ben sisteme inanmadığım için var olan güce inanmadığım için eşime, dostuma, aileme danışarak böyle bir yola çıkma kararı aldım.

KAPI KAPI GEZECEĞİM

Milletvekilliğinde çok kararlı olduğunu ifade eden Erulaş; “Çok kararlıyım kapı kapı gezeceğim bas bas bağıracağım, Allah nasip eder bu şehir beni vekil seçerse Elazığ'dan birçok şeyin düzeleceğine inancım tam. Bir şeyler de olacak bunu biliyorum. Yani inanılmaz olumlu tepkiler alıyorum. “Vazgeçme sonuna kadar arkandayız” diyen binlerce insandan bahsedebilirim. Ben de sonuna kadar vazgeçmeyeceğim kapı kapı gezeceğim kendimi ifade edeceğim. Elazığ’ın içine düştüğü durumu ifade edeceğim. İnşallah insanların gönlüne gireriz. Seçim günü kararlarını bizden yana kullanıp beni Ankara’ya göndersinler ondan sonra beni dinlesinler sadece.

YÜREĞİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ

Kendisinin bağımsız milletvekilliği adaylığını açıkladıktan sonra her kesimden büyük bir teveccüh gördüğünü ve takdir edildiğini ifade eden Erulaş, “1760 tane sosyal medya hesaplarından mesaj aldım. Bu ciddi bir rakam. Öyle özel mesajlar var ki namusuna nikâhına yemin edip 8 oyumuz var senin, 10 oyumuz var senin, yeter ki vazgeçme.”

PARA TEKLİFİNİ REDDETTİK

Adaylığını açıkladıktan sonra kendisine maddi kaynak teklifinde bulunulduğunu ifade eden Erulaş; “Güçlü bir iki iş adamı para teklif etmek istedi bunları bile kabul etmedik. Dedik yok, “biz kimsenin maşası adamı değiliz.” Yani biz içimizden geleni ortaya koyacağız yüreğimizden geleli ortaya koyacağız Elazığ halkı seçim günü sandığa gittiği zaman kararını verir. Beni tanıyan tanır bilen bilir yüreğim ağzımda yaşadım hep kimseden çekincemiz yok hükümettir diye hükümet ortağıdır diye geçmişte yaptıklarımız gelecekti yapacaklarımızın teminatı olacak.

ENKAZIN ALTINDA KALAN ELAZIĞ SİTASETÇİLERİ OLDU

Depremin doğal bir felaket olduğunu şehir olarak da bizde bu fay hattı üzerinde bulunduğumuzu ifade eden Erulaş konuşmasını şöyle sürdürdü:“Biz 20 sene boyunca AK Parti'yi Elazığ'dan mahcup etmeyerek gönderdik. Vekillikte olsun belediyede olsun biz sahip çıktık gönderdik tulum tulum gönderdik. Bir gün bakanımız olmadı bir gün. Elazığ'ın gelişimi için gelişime açık iki yerimiz var Sivrice ve Harput. Ben çocuktum iki yere gittim, aynı. Ben geldim 45 yaşına iki yere gidiyorum halen aynı.

Elazığ'da deprem oldu 24 Ocak depreminde halk Türkiye halkı sandı ki biz depremin altında kaldık ama enkazın altında kalan Elazığlı siyasetçiler oldu bürokratlar oldu. Biz hak etmediğimiz muameleyi gördük. Biz ev sahibi iken birden bire borçlandırıldık kiracı olduk ev sahipleri hep kiracı oldu. Bizi anlamsız bir şekilde Yemişlik, Zafran, Çatalçeşme gibi şehrin dışına attılar. Şehrin içini komşulukları kültürümüzü örfümüzü âdetimizi bitirdiler. Küçük küçük piller şeklinde tavuk gibi evler yaptılar ve sorun pandemi ile beraber dünyayı saran pandemi ile beraber Elazığ'da deprem sorunu iki katına çıkardı bugün her Elazığlı mutsuz her Elazığlının evinde gözyaşı var.”

KAPI ÇALACAK SİYASETÇİ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleri ve teşkilat mensuplarına “kapı kapı gezin” talimatını verdiğini ancak Elazığ’da kapı çalacak hiçbir siyasetçinin yüzü olmadığını ifade ederek; “ 20 senenin sonunda ne anlatacaksın. Çalacağın kapıda gözyaşı var çalacağın kapıda kredi borcu var çalacağın kapıda namusla ilgili sorun var çalacağın kapıda ekmekle ilgili sorun var. 20 sene sonra Elazığ 1. sıra milletvekili MKYK üyesi ve teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Metin Bulut gelip ne anlatacak. Elazığ'ın sokağını bilmeyen Zülfü Tolga Ağar gelip ne anlatacak iki kelime bir araya getiremeyen Zülfü Demirbağ gelip ne anlatacak, milletvekili Sermin Balık gelip ne anlatacak ne anlatacaklar? Halka ne anlatacaklar kime ne inandırabilecekler. Elazığ halkı onurlu bir halk, Elazığ halkı güçlü bir halk, her şeyin farkında depremden sonra yapılanların da farkında.

BULUT’UN YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM

Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Hamit Erulaş, afet bölgesi tartışmaları için ise şunları söyledi:, afet bölgesi tartışmaları için ise şunları söyledi:“Metin Bulut Açıklama yaptı afet bölgesi diye bir kavram yoktur dedi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesi diye bir kavram vardır dedi. Ben Metin Bulut’un yerinde olsaydım istifa ederdim. Senin liderin seni yalanlıyor. TOKİ’nin Ankara müdürleri Elazığ ile ilgili deprem konutlarının projesini çizerken orada Elazığlı vekiller diyemedi mi? Onlar uzaydan mı geldiler. Bu evlerde biz yaşayamayız bu evlerde bir kalamayız bizim oturma düzenimiz 120 metrekare üzeri evler. Bize kot 2 verdiler. Burası Ankara mı, İstanbul mu? Zemin 2 Elazığ’da hiç duydunuz mu? Güneş görmeyen dışarı görmeyen evleri yaptınız. 7 çocuklu aileye bir artı bir şekilde çıktı. Tek yaşayan adama 3+1 3. kat daire çıktı. Hiçbir ayarlama yok hiçbir düzenleme yok. Şehir yerlerde. Allah Şahin Başkanın yardımcısı olsun. Şahin Başkanı seviyorum bireysel seviyorum zor zamanda geldi ama Allah yardımcısı olsun. Çünkü teşkilat bozuk ne kadar düzeltebilecek ki bir insan ne yapabilir ki teşkilatta vekiller böyle olunca.

TRABZONLU MÜTAHHİTLER KAZANDI

Dönemin Elazığ Valisi deprem olduktan sonra bütün Trabzonlu firmalara Elazığ’ı peşkeş çektiğini ifade eden Erulaş; “Bütün Trabzonlu firmalar kamyonlarını buraya getirirken birde akıllık ettiler. Biri akıl verdi plakaları sökün, birisi 61’i görüp halktan tepki almayalım. Bugün bütün inşaatlardaki hafriyat kamyonları kazı kamyonları yük getiren götüren kamyonların plakaları yok baktığın zaman hepsi 61. Giden Vali Trabzonlu, İçişleri Bakanı Trabzon, Çevre ve Şehircilik Bakanı Trabzonlu. Bugün Rizeli ve Trabzonlu müteahhitlere Elazığ’ın yüzde 75’i yüzde 80’i peşkeş çekildi Valiye de ödül olarak bizimkiler gönderdiler Sakarya Valiliğine. Daha deprem konutları bitmemiş hiçbir şey bitmemiş bir hazırlık yok kararname ile ödül olarak Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valiliğine gitti. Yine Elazığ Valiliğine valilik yapmamış 9 senedir kaymakamlık yapan Elazığ ilini bilinmeyen birini Elazığ Valisi yaptılar. Sordum soruşturdum iyi adam dediler. İyi adam olmak yetmiyor ki. Liyakat yok güç yok gönderin Adana Valisini Elazığ’a, İzmir Valisi’ni gönderin Elazığ’a. Bir vali olduğunu bilelim bir yerden Vali geldiğini bilelim. Trabzon bölge Kalkınma Karadeniz bölge Kalkınma Ajansı başkanı 74 doğumlu 11 Çaykaralı giden Vali Çetin Oktay Kaldırım ilk valilik yeri Elazığ deprem oldu adam üç ay sonra ödül gibi sanki Elazığ yaptı etti düzenledi Sakarya Valiliğine gitti. Ve yine Elazığ’a alttan 9 senedir Kaymakamlık yapan iyi niyetli bir adam geldi Elazığ’da Valilik yapıyor. Nasıl yapacak? Vekiller bırakır mı Valilik yapsın?

ŞAHİN BAŞKANI ÇALIŞTIRMIYORLAR

Belediye Başkanı şahin Şerifoğulları’nın çalışmasına engel olunduğunu belirten Erulaş, “Şahin başkanı bırakırlar mı Belediye Başkanlığı yapsın. Adamı bile çalıştırmıyorlar. Ben Şahin Başkanın kendisine de söyledim kötü bir zamanda denk geldin. Teşkilatın en kötü olduğu zamanda denk geldin. Her türlü yük sırtında. Bu seçim süresince bas bas bağıracağım gözaltına mı alırlar yine cezaevine mi atarlar umurumda değil. Ben bildiğim doğrulardan vaz geçmeyeceğim konuşacağım. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağım. Sonuna kadar bağımsız aday olacağım sonuna kadar da Elazığ ile ilgili sorunları gırtlağım yırtılana kadar bas bas bağıracağım.”

ELAZIĞLILIK BU DEĞİL

Şehir kültürünün ve geleneklerin yok olduğuna dikkat çeken Erulaş, “ilginç bir şehirde yaşıyoruz kültürümüz örfümüz adetimizle büyüdük biz bu sokaklarda Elazığlılık bu değil. Tüm Elazığlılara ben buradan sesleniyorum lütfen gerçekleri görün önümüzdeki seçim illa bana verme bana verin demiyorum ama bunlara bir tokat atma zamanı geldi. Elazığlı bir tokat atmalı. Hadlerini bildirmeli bunların bu vurdumduymazlıkları olumsuzlukları bu şehri Malatya dün gittim vallahi de billahi de 45 dakika içinden çıkamadım kayboldum da utandım. Bizim 50 tane Hazardağlı Kavşağı da olsa mecburiyet caddemiz Gazi Caddemiz büyüyemedik. Vali Fahri Bey, Hürriyet, İstasyon ve Şehit İlhanlar hepsi bu kadar.

ELAZIĞ TEŞKİLATI TAYYİP ERDOĞAN'A İHANET EDİYOR

AK Parti teşkilatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihanet ettiğini belirten Erulaş; “Tayyip Bey diyor ki kapı kapı gezilecek. Geçen seçim startı verdiğinde. Benim şahsi iki bin oyum var. Bir tane AK Partili gelip beni ziyaret etmedi. O adam orada bas bas bağırıyor kapı kapı gezin. Benim bugün iki bin oyum var. Bir AK Partili yetkili gelip benim kapımı çalmadı. Aramızda namus davası mı var? Aramızda ekmek davamız mı var? Vatandaşım seni ben seçtim gönderdim. İki laf söyleyemeyecek miyim sana. Ben seni seçtim gönderdim. Bu kibir ne? Kendinize gelin Elazığlısınız siz. Siz de bana laf söyleyin. Hemen polisi gönderdiniz hemen susturun bu adamı. Çık açıklama yap ben 25 tane video yaptım bir tane de siz yapaydınız. Ne diyorsun bu kadar konuşuyorsun. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ben onuncu köyden Elazığ'dan sesleniyorum köy etmişler Elazığ’ı.

FOX TV’DE DEĞERLENDİRMELER YAPACAĞIM

FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Eylül ayı içerisinde bir sabah programa çıkacağını ifade eden Erulaş; “ 40 dakika eğer hükümet Ankara beni dinlerse, Elazığ teşkilatını feshetmek zorunda kalacak. Hepsi aynı çarkın adamları da olsa o ki bunları dile getirdim. FOX TV'de. Kesinlikle Elazığ teşkilatında bizim şu anki aktif İl Başkanı ile bir işimiz yok Şerafettin abiden bir işimiz yok. Biz hiçbir sorunda yaşamadık. Kendisini bizi ziyarete de geldi Allah işini rast getirsin. Şahin Başkanla da bir sorunumuz yok. Hiçbir sorun yaşamadık herhangi bir rantımız da yok. Şu anda aktif il başkanları olsun artık vekiller olsun giden Vali Bey olsun bunların hepsine bir şekilde dokundum. Haklı yere dokundum Bunlar da devletin kolluk kuvvetleriyle benden intikamlarını almak istediler ama her intikamları benim için göğsüme takılan bir nişandı Allah onlardan razı olsun ki beni şikâyet ettiler Ben devletimin huzuruna çıktım.

HABER: ELİYGAD