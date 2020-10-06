Elazığ tarım hibelerinden neden yararlanamıyor!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, tarım hibelerinden Elazığ faydalanmamasına tepki gösterdi.

Erol; “Tarım ve Orman Bakanlığı, ekilebilir arazilerin üretime katılması için proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75'ini hibe etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 ildeki çiftçiye tohumun yüzde 75'inin hibe olarak verildi, 7 ilde de ücretsiz tarım arazisi tahsis edildi ve son olarak kayısıda bu yıl ağaçlara önemli ölçüde zarar veren monilya hastalığı nedeniyle Malatya’daki çiftçilere Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 10 milyon TL destekleme ödemesi gönderildi. Tüm çevre iller Tarım ve Orman Bakanlığının hibelerinden ve olanaklarından yaralanırken Elazığ yine saf dışı kaldı.

Bu iller, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olarak belirlendi.

Ardından Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta hazine arazilerinin il müdürlüklerine tahsisini sağlanarak çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verileceği söz konusu illerde 14 bin dekar alanın (1904 futbol sahası) tarımsal üretime açılacağı duyuruldu.

Son olarak ise yağışlardan dolayı, kayısıda bu yıl ağaçlara önemli ölçüde zarar veren monilya hastalığı nedeniyle Malatya’daki çiftçilere Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 10 milyon TL destekleme ödemesi gönderildi. Ödemeler Malatya Valiliği hesabına aktarıldığı açıklandı.

Sahipsiz Elazığ olarak gündeme gelen Elazığ yine sahipsizliğini koruyor. Elazığlılar, Giresun ve Elazığ arasında yapılan çifte standarta tepki olarak ‘Sahipsiz Elazığ’ hashtagi açmıştı. Çifte standartların sadece depremle sınırlı olmadığı ortada. En büyük ayrımcılığı yapan bakanlıklardan birinin de Tarım ve Orman Bakanlığı olduğu görüldü. Tüm çevre iller Tarım ve Orman Bakanlığının hibelerinden ve olanaklarından yaralanırken Elazığ yine dışlandı. Yaklaşık 100 bin dekar alanda 1 milyona yakın kayısı ağacı bulunan Elazığ’ın Baskil ilçesinde yılda ortalama 60 bin ton kayısı üretimi gerçekleşiyor. Baskil'deki üreticiler de aynı hastalıktan mağdurken Malatya’daki çiftçilere 10 milyon destek gönderildi, Elazığ'a yine her zamanki gibi tek kuruş gönderilmedi” Dedi.