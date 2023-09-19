Elazığ takımlarının rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri sonucu Elazığspor ve 23 Elazığ FK’nın rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri sonucu Elazığspor ve 23 Elazığ FK’nın rakipleri belli oldu.Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka konferans salonunda yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez tarafından yapılan kura çekimine TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti. Kura çekim töreninde kulüp başkanları ve temsilcileri de yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu müsabakalarına, ön eleme Turu maçları sonucu tur atlayan 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Ligden 48 olmak üzere toplam 62 takım katıldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak.3Gen Holding Elazığspor, 3. Lig ekibi Malatya Arguvanspor’la, 23 Elazığ FK ise BAL ekibi 12 Bingölspor’la eşleşti. Her iki Elazığ takımı da maçlarını deplasmanda oynayacak.