Elazığ takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan dördüncü hafta maçlarının hakemlerini atadı.

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan dördüncü hafta maçlarının hakemlerini atadı.TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grubun 4. haftasında 1 Ekim Pazar günü saat 15.00’da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan 3Gen Holding Elazığspor - TPAO Batman Petrolspor maçını Çorum bölgesinden C klasman hakemi Celal Bayraklı yönetecek. Bayraklı’nın yardımcılıklarını Zonguldak bölgesinden Emir Kılıçarslan ile Ankara bölgesinden Şükrü Mert yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Kayseri bölgesinden Cem Eray Eşmekaya olacak.23 Elazığ FK’nın ise TFF 3. Lig 4. Grubun 4. haftasında Balıkesirspor ile deplasmanda oynayacağı maçı İstanbul bölgesinden C klasman hakemi Oğuzhan Gökçen yönetecek. Gökçen’in yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Uğur Aydoğdu ile Ahmet Şen yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak yine İstanbul bölgesinden Berkay Urlu görevlendirildi.1 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak olan maç Balıkesir Atatürk Stadında oynanacak.