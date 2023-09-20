Elazığ takımlarının kupa maçı tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçlarına deplasmanda çıkacak olan Elazığ takımlarının maç programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçlarına deplasmanda çıkacak olan Elazığ takımlarının maç programı belli oldu.Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda komşu şehir takımlarıyla eşleşen Elazığ ekiplerinin maç programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Malatya Arguvanspor ile 3Gen Holding Elazığspor arasında oynanacak olan 1. eleme turu maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 13.00’da Arguvan İlçe Stadında oynanacak. 12 Bingölspor ile 23 Elazığ FK’yı karşı karşıya getirecek olan maç ise 27 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’da Bingöl Şehir Stadında oynanacak.