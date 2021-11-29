Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’ta 5. ahfta maçları geride kaldı. Elazığ temsilcilerinden Yolspor, deplasmanda karşılaştığı Bismil 21 Sportif Faaliyetler’i 3-0 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu. Fırat Üniversitesi GSK ise yine deplasmanda karşılaştığı Karlıova Yıldırımspor’u 6-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Kovancılarspor ise evinde karşılaştığı maçta Dersimspor’la 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla tamamladı. 6. haftada ise Elazığ ekipleri D. Fırat Üniversitesi ile Kovancılarspor karşı karşıya gelecek. Elazığ Yolspor evinde 12 Bingölspor’la karşılaşacak.
Spor
Giriş Tarihi : 29-11-2021 14:29 Güncelleme : 29-11-2021 14:29
Elazığ takımlarının bileği bükülmedi
Elazığ’ın, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden iki takımı, haftasonu oynadıkları maçları kazanırken, Kovancılarspor beraberlik aldı.