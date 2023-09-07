Elazığ takımlarına İstanbul hakemleri

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan ilk hafta maçlarının hakemlerini atadı.

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan ilk hafta maçlarının hakemlerini atadı.TFF 3. Lig’de hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grubun 1. haftasında 9 Eylül günü saat 16.00’da 12 Haziran Stadında oynanacak olan Amasyaspor FK - 3Gen Holding Elazığspor maçını İstanbul bölgesinden C klasman hakemi Ertuğrul Kösterelioğlu yönetecek. Kösterelioğlu’nun yardımcılıklarını İstanbul bölgesiden Batuhan Bıyıklı ile Osman Korkmaz yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine İstanbul bölgesinden Atakan Kozik olacak.23 Elazığ FK’nın ise TFF 3. Lig 4. Grubun 1. haftasında Bitexen Adana 1954 FK ile oynayacağı maçı İstanbul bölgesinden C klasman hakemi Sercan Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını yine İstanbul bölgesinden Ömer Okumuş ile Mete Topçu yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Kırklareli bölgesinden Ömer Şivka görevlendirildi. Pazar günü saat 15.30’da başlayacak olan maç Doğukent Stadında oynanacak.