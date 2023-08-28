Elazığ takımı su topunda Türkiye 4.’sü oldu

Nevşehir’de gerçekleşen Su Topu Türkiye Birinciliği müsabakalarında Elazığ takımı Türkiye 4.’sü oldu.

Nevşehir’de gerçekleşen Su Topu Türkiye Birinciliği müsabakalarında Elazığ takımı Türkiye 4.’sü oldu.2023 Osman Bayrakdar Anadolu Yıldızlar Ligi Su Topu Türkiye Birinciliği müsabakaları Nevşehir’de gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Ligi projesi çerçevesinde Nevşehir’de 21 - 27 Ağustos 2023 tarihlerinde Su Topu Türkiye Birinciliği müsabakaları düzenlendi. Analig Su Topu Türkiye Birinciliği müsabakalarına İzmir, Ankara, Bursa, Edirne, Konya, İstanbul, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Giresun, Karabük, Kocaeli, Antalya, Adana ve Nevşehir’den yaklaşık 300 sporcu ve antrenörleri katılım sağladı. Yüzme havuzunda 5 gün süren müsabakalar sonunda kategorilerinde Elazığ’dan katılım sağlayan kadınlar takımı Türkiye 4.’sü olarak müsabakayı tamamladı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ’’Su topu kız-erkek takımlarımız uzman antrenörlerimiz ile birlikte profesyonel liglerde mücadelelerine devam ediyorlar. Bu takımlarımız Anadolu Yıldızlar Ligine de ilimizi temsilen katılarak Türkiye 4.’sü oldu. Su topu branşı bizler için önemli bir yere sahip. Sporcularımıza ve antrenörlerimize bu konuda elimizden gelen tüm destekleri veriyoruz. Aldıkları ve ilimize, bizlere kazandırdıkları başarılardan dolayı sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz’’ denildi.