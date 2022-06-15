Elazığ Stadyumunda çalışmalar kaldığı yerden devam edecek!

AK Parti MKYK Üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Stadyumunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Metin Bulut; “Kamuoyunun malumu olduğu üzere geçtiğimiz hafta yeni Elazığ Stadyumunda devam eden çalışmalar teknik sebeplerle durmuştu.

Stadyum şantiyesinde çalışmaların yavaşlamasıyla birlikte ilgili taraflarla görüştük. Girişimlerimiz sonucunda hamd olsun sorun çözüldü. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’yla, bakan yardımcılarımızla ve ilgili bürokratlarla defaeten görüştüm. Bakanlık nezdinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda stadyumda çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Bakanlık yetkililerinin ve yüklenici firmanın iyi niyet ve özverileri sonuç almamızı hızlandırdı.

Stadyum inşasında %90’lara gelmiş bulunuyoruz. Bugünün şartlarında böyle bir stadyum yapıp ihale etmek çok zor. Sadece bir stadyum yapmıyoruz. Devasa bir spor kompleksi yapıyoruz. Yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak kompleks bölgenin en önemli tesislerinden birisi olacak.

Elazığ Stadyumunun yapım sürecini yakından takip ediyoruz. Herhangi bir aksamaya müsade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum".