'Elazığ Stadyumu', AK Parti ve CHP’yi karşı karşıya getirdi   

Elazığ'da inşa edilen 18 bin 423 seyirci kapasiteli stadın yapımında sona gelindi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Elazığ Stadyumunda ‘Atatürk’ isminin kaldırıldığı üzerine açıklamasının ardından AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise Atatürk Stadyumu ile ilgili hiçbir sorun olmadığını “Atatürk gibi bir derdiniz yok. Bırakın bunu malzeme yapmayın, yıllardır bunu sömürdünüz” dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Parti binasında düzenlenen toplantı çerçevesinde deprem sürecinde yapılan çalışmalar, açıklanan seçim takvimi ve seçim koordinasyon merkezi başkanının belirlenmesi ve yönetiminin oluşturulması konularını ele alındı. Huzurlu bir şekilde bu seçimleri geçirmek istediklerini ve bu amaçla çalışmalarını yürüteceklerini bildiren Başkan Yıldırım, AK Parti’nin Elazığ’daki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanının Semih Tekmen olduğunu açıkladı.

Öte yandan, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un, Bölgeye hizmet verecek olan 18 bin 423 seyirci kapasiteli statta saha zemininin çimle kaplanmasıyla son aşamaya geçilen Elazığ Stadyumunda ‘ Atatürk’ isminin kaldırıldığı üzerine sosyal medya üzerinden paylaşımı ve açıklamasının üzerine Başkan Yıldırım, “Atatürk hassasiyetini kendi vekilleri ve kendi il başkanın üzerinden güncelle bakayım. Kaftancıoğlu, İstanbul’da duruyor, ölmemiş ve Atatürk’e söyledikleri de ortada. Ne zaman çıkıp cevabını verdin. Sizin, Atatürk gibi bir derdiniz yok. Bırakın bunu malzeme yapmayın, yıllardır bunu sömürdünüz. Atatürk Stadyumu ile ilgili hiçbir sorun yok. Sorun beyinlerde var” diye konuştu.

''GEÇMİŞTEKİ GİBİ SEÇİM ÇALIŞMALARI YAPABİLMEMİZ HEM ŞIK DEĞİL HEM DOĞRU DEĞİL HEM DE ETİK DEĞİL”

Özel bir seçim dönemi yaşadıklarını belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, ''Huzurlu bir şekilde bu seçimleri geçirmek istiyoruz. Bizim amacımız belli. Bizim için farklı olmasının en önemli boyutlarından birisi, bizim müziklerimiz, şarkılarımız, marşlarımızın hepsini rafa kaldırdık. Öyle bir seçim propagandamız olmayacak. Yine muhtemelen bayrak asmaların da büyük bir kısmı olmayacak. Daha sade olacak. Özellikle 6 Şubat’ta yaşamış olduğumuz bölge depremi ve genelde Türkiye’nin etkilendiği olağanüstü afetten bahsederken, geçmişteki gibi seçim çalışmaları yapabilmemiz hem şık değil hem doğru değil hem de etik değil. Biz bunun farkındayız. Bizim bütün amacımız, başta depremzedeler ve bu şehirlerin sorunları ve buradaki meselelerle ilgili yakın bizim vaziyet etmemiz, ve ondan sonra da seçimin gerektirdiği asgari zorunlulukları da yerine getirmek. AK Parti’nin de vazgeçmediği hatta karakteristik özelliği olan birebir ve yüz yüze seçim çalışması bugün çok daha öne çıkmış durumdadır. Bu geçmişte de vardı, bunları mitinglerle ya da daha kalabalık toplantı formatları ile tamamlıyorduk. Şimdi özellikle deprem bunun formatını biraz daha zorunlu hale getirdi. 2023 yılı seçimlerinin bir diğer bir özelliklerinden birisi ise çok kısa süreye sığdırılmış bir kampanya süreci olacak. Seçim takvimi ile ilgili süreç başladı. Aksilik olmazsa 8 Nisan akşamı listelerin YSK’ya verilmesi süreci tamamlanacak ve ayın 9’undan itibaren adaylar belli olmuş şekilde sahada çalışacaklar” şeklinde konuştu.

''KAFTANCIOĞLU'NUN ATATÜRK’E SÖYLEDİKLERİ DE ORTADA, NE ZAMAN ÇIKIP CEVABINI VERDİN”

Atatürk isminin üzerinden siyasetin yapılmasının yanlış olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, ''21 yılda bu ülke adına yaptığımız kazanımların bir takım siyasi ihtiraslarla yok edilmesi gönlümüz razı değil. Alternatif sunabilirler, kendi projelerini koyabilirler ve biz daha iyi yapabiliriz derler. İktidar geçmiş 21 yıllık süreçte bizim kadar yapamadı, daha iyisini yapacağız gibi şeyler diyebilirler ve bunların hepsi doğaldır. Ama şunlar, dış güçler sadece hamaset anlamında bir cümle değil. Bidon, yaklaşık 5 sene önce 'Ben başkan olduğumda Türkiye’deki dostlarımla birlikte Erdoğan’ı indireceğiz' bu cümleyi sarf etmişse ki sarf etti. Bu bile başlı başına bu ülke üzerinde oynanmak istenen oyunların, bu ülke üzerinde hesaba çekilmek, hizaya sokulmak, kalıba sokulmak istenen bir ülke ve lideri ve onun siyasi yapısında olduğunu anlamamak mümkün değil. Muhalefeti ve iktidarı ses yükselterek tepki vermesi gerekirdi. Biz gerekli sesi yükselttik ama muhalefetin de bu sesi yükseltmeliydi. Elazığ’daki stadyum konusunu basit bir siyasi malzeme yapılan bir tartışma alanı olarak görüyorum. Hiçbir şekilde kimsenin bu ülkenin kurucusu olan Atatürk ile bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. İsimler üzerinden siyasi malzemenin yapılmaması gerekir. Onun biraz altına inildiğinde neden Elazığ Stadyumu denildiğini çok net kendisi de bilir. Atatürk hassasiyetini kendi vekilleri ve kendi il başkanın üzerinden güncelle bakayım. Kaftancıoğlu, İstanbul’da duruyor, ölmemiş ve Atatürk’e söyledikleri de ortada. Ne zaman çıkıp cevabını verdin. Sizin, Atatürk gibi bir derdiniz yok. Bırakın bunu malzeme yapmayın, yıllardır bunu sömürdünüz. Atatürk Stadyumu ile ilgili hiçbir sorun yok. Sorun beyinler de var'' ifadelerini kullandı. Başkan Yıldırım, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programları çerçevesinde yarın Elazığ’a geleceğini bildirildi.