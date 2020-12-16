Elazığ şoför esnafına ucuz akaryakıt müjdesi

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği, Elazığ şoför esnafının ucuz akaryakıt alabilmesi için ulusal bir akaryakıt firmasıyla protokol imzaladı.

TÜM ŞOFÖR ESNAFI FAYDALANACAK

Deprem ve pandemi sürecinde zor günler geçiren şoför esnafına müjde Karayolları Trafik Güvenliği Derneği’nden geldi. Yapılan protokolle Elazığ şoför esnafı yüzde % 9 ucuz akaryakıt kullanacak.

FİRMANIN TÜM İSTASYONLARINDAN UCUZ AKARYAKIT ALINACAK

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç ve akaryakıt firması tarafından imzalanan protokolle Elazığ şoför esnafı, firma ait tüm istasyonlarda akaryakıtını yüzde 9 ucuz alacak. Ayrıca Elazığ şoför esnafı, Türkiye’nin neresin de olursa olsun ucuz akaryakıt alabilecek.

BAŞKAN SARAÇ: “ŞOFÖR ESNAFIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Protokol imza töreni açıklamalarda bulunan Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç, bugün şoför esnafımıza yeni bir hizmetimizi daha sunduğumuz için çok mutluyuz diyerek protokolün Elazığ şoför esnafına hayırlı olmasını diledi.

“ŞOFÖR ESNAFI RAHAT BİR NEFES ALACAK”

Başkan Saraç; Karayolları Trafik Güvenliği Derneğimiz ve ulusal akaryakıt firmamız olan shell’e bir protokol imzaladık. Protokolle Elazığ şoför esnafımız, firmamıza ait tüm istasyonlarda yüzde 9 ucuz akaryakıt alabilecekler. Şoför esnafımız tek ilimizde değil Türkiye’nin her tarafında bu indirimde faydalanacak. Şoför esnafımız deprem ve pandemi sürecinde zor günler geçiriyordu.Bu protokolle gülmeyi unutan esnaflarımızı bir benze gülümsetmişsek rahatlatmışsak ne mutlu bize.Tüm hizmetlerin en güzeline layık olan şoför esnafımıza bundan sonrada daha güzel hizmetler yapacağız”.

“28 NİSAN SON GÜN”

Kayıtların, Karayolları Trafik Güvenliği Derneğinde yapılacağını ifade eden Başkan Saraç; “Esnaflarımız, 28 Nisan 2021 yılına kadar kayıt yaptırmaları gerek. Kayıt için sadece vergi levhası ve araç ruhsatı gerekmektedir. Derneğimiz Gazi Caddesi Yüce İşhanı kat 2’dadır. Tüm esnaflarımızı kayıt için bekliyoruz. Biz hiçbir şekilde o onun adamı bu şunun adamı diye ayırt etmeden derneğimize bekliyoruz. “Hizmette ayrım olmaz” sloganıyla ilk günden bu yana dernek olarak şoför esnafına hizmet etmek bizleri onurlandırıyor. Onurlu mesleği yapan esnaflarımıza ricamız kayıt yaptırmakta gecikmemeleridir. Dernek olarak pandemi süreci olduğu için tüm tedbirleri aldık. Esnaflarımız tek tek kayıt yaptıra bilecek. Ben bir kez daha protokolün Elazığ şoför esnaflarımıza hayırlı olmasını dileyerek esnaflarımıza saygılarımı sunuyorum” dedi.