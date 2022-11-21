Elazığ sis denizinde kayboldu

Elazığ'da eşsiz sis manzarası.

Sabah saatlerinde etkili olan ve yer yer görüş mesafesini 5 metreye kadar indiren sis, güneşinde yüzünü göstermesiyle birlikte tarihi Harput Mahallesinde eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Kent merkezi sis denizinde kaybolurken dron ile çekilen görüntüler, görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sis ve pus, Elazığ’da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde kent merkezinde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren sis, 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi’nde ise kısmen etkili oldu. Öğlene doğru güneşinde yüzünü göstermesiyle birlikte tarihi Harput Mahallesi ortaya çıkarken kent merkezi ise sis denizinde kayboldu. Dron ile havadan görüntülenen sis, Harput Mahallesi'nden şehre bakışta görsel şölen oluşturdu.

Kartpostallık görüntüler oluşturan sisin bölge genelinde etkisinin süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.