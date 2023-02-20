Elazığ Sınav Kurs ve gönüllü eğitimciler depremzedeleri yalnız bırakmadı

10 ilde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden sonra Elazığ Sınav Kurs Merkezi ve gönüllü eğitimciler depremzedeleri yalnız bırakmadı.

6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremde binlerce can kaybı yaşanmış, yüz binlerce kişi yaralanmıştı. Halen enkaz altında çalışmaların devam ettiği bölgeden çevre il ve ilçelere göç eden depremzedeleri ilk günden bu yana yalnız bırakmayan, imkanları doğrultusunda depremzedelerin yanında olan Elazığ Sınav Kurs Merkezi ve gönüllü eğitimciler tüm imkanlarını seferber etti.

Konuyla alakalı açıklama yapan gönüllü eğitimci Serkan Yurt: ”Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem yaşadık. Bu depremde 10 binlerce vatandaşımızı kaybettik. 100 binlerce vatandaşımız yaralı konumda, asrın felaketini yaşadık. Biz güçlü bir ülkeyiz, milletimiz güçlü, birlik ve beraberlik içerisinde el birliği ile bu felaketinde üstesinden hep birlikte geleceğiz inşallah. Bizler gönüllü eğitimciler olarak karınca kararınca '1 mektup 1 oyuncak” projesiyle ilimiz Ağın ilçesine zorunlu olarak yerleşen depremzede çocuklarımızın yüzünü bir nebze güldürebildiysek ne mutlu bize, diyerek acınız acımızdır. Gün birlik ve beraberlik günü" sözleriyle depremzede çocuklarımızla biraraya geldi.

Projeye destek veren gönüllü eğitimci Serkan Yurt: "Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen kıymetli velilerimize, değerli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve görünmeyen gizli kahramanlarımıza şükranlarını sunuyorum. Bunun yanı sıra “Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu ve belediye çalışanlarına, Türk Eğitim-Sen Elazığ Başkanı Fatih Murat Taşkın ve değerli yönetimine, Cafe Mocha işletmecisi Uğur Ormanoğlu ve çalışanlarına, Kovancılar Ülkü Ocakları Başkanı Muaz Akpınar ve yönetimine, Elazığ Online Haber İmtiyaz Sahibi Muhammed Baygeldi ve çalışanlarına teşekkürü borç biliriz" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da eğitim anlamında birçok başarıya imza Sınav Kurs Merkezi yetkilileri yapmış oldukları açıklamada: "Ağın Kaymakamlığı ve Ağın Belediyesi aracılığıyla kurumumuz öğretmen, öğrenci ve velileriyle birlikte çocuklarımızla “Gönül Bağı” kurmak için bir araya geldik. Vesile olan emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederiz. Biz birlikte güzeliz, yaraları birlikte sarana kadar mücadele içinde olacağız" dedi.

Programa ev sahipliği yapan Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu: "İlçeye yerleşen depremzedelere ilk günden beri birarada olmanın verdiği duygu yoğunluğuyla var güçleriyle çalışarak süreci ilerlettiklerini, programın ve etkinliğin onlar için büyük önem arz ettiğini dile getiren Başkan Uslu, Elazığ'daki koca yürekli çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Program çeşitli etkinlikler psikolojik testler ve müzikle devam ederken Elazığda eğitim gören kurum öğrencilerinin hazırlamış olduğu hediyeler program sonunda depremzede çocuklarla buluştu.