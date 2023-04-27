Elazığ sevdası ile yollara düşen Prof. Dr. Açık’a büyük destek

Bağımsız Milletvekili Adaylığını açıklamasının ardından hemşerilerinin desteğini almak için şehrin her noktasına ulaşmaya çalışan Prof. Dr. Yasemin Açık, Aksaray TOKİ konutları site sakinleri tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Şehrin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine adım adım dolaşan Prof. Dr. Açık, mahalle sakinleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Çocuklara özel bir ilgi gösteren, kadınlarla kucaklaşıp hasret gideren Prof. Dr. Açık, sıkıntıları dinledi, çözümü için söz verdi.

“BANA GÜÇ VEREN HEMŞEHRİLERİM VAR”

Kendisi için toplanan vatandaşlara hitap eden şehrin bağımsız adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, “24 Ocak ve 6 Şubat depremleri ile çok büyük acılar yaşandı. Depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz. Şehrimizin iyi bir planlama ile kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Nasip olurda bağımsız olarak çıktığımız yolda milletvekili seçilirsem, ana gündemim şehrimizin insanlarının sorunlarını çözmek olacak. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan seçimde çok güçlü bir destek bekliyorum. Desteklerinizle öyle bir güçlü çıkayım ki, şehrin sorunlarını çözümü için kapısına dayandıklarım yok diyemesin. Benim partim yok, teşkilatım yok, arkamda bana güç veren hemşehrilerim var” dedi.



“BU ŞEHİRDE SİZ KAYBEDERSENİZ, MEMLEKETE YAZIK OLUR”

Prof. Dr. Açık’ın hemşerileri buluşma noktalarından bir de yaş ve meyve satışının ana noktası olan Elazığ Sebze Hali oldu.



Açık’ın dükkanlarında tek tek ziyaret ettiği komisyoncular, “Biz destek veriyoruz size, şehrimiz her ilden geride. Siz Elazığ’a hizmet ediyorsunuz, bunu inkar etmemek gerekiyor. Siz bu memlekete destek verdiğiniz için her zaman arkanızdayız. Yolunuz açık. Gönlümüz sizden yana. Bu memlekette kaybederseniz, yazık olur. Bu dönem haklının hakkını teslim etme dönemi. Evde annemden çok sizin resminiz var. Malatya’nın Öznur Çalık’ı varsa Elazığ’ın da Yasemin Hocası var” dediler.



“YAPTIKLARINIZ, YAPACAKLARINIZA EMİN KILIYOR”

Sanayi Sitesi’nde ziyaret etmediği esnaflar buluşan Prof. Dr. Açık burada da tam destek aldı.



Prof. Dr. Açık ile sohbet eden, sıkıntılarının çözümü için destek sözü alan Esnaf, “Elazığlıların sizi yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Herkes Yasemin ablamız var diyor. Sonuna kadar yanınızdayız. Gelmenize dahi gerek yok. Oyumuz sizin, iyiliğinizi hep duyuyoruz. Memlekete yaptıklarınız biz bundan sonra yapacaklarınıza emin bırakıyor. Sizin aday olmanız bizi çok mutlu etti. Yokluğu da varlığı da biliyorsunuz. Sizden yana umutluyuz. Biz sizin esnafa olan desteklerinizi, yatırımlarınızı biliyoruz, Siz ailece bu memlekete fayda sağladınız. Çiviniz dışarı çıkmadı. Elazığ’ın tek sahibi sizsiniz” ifadelerini kullandılar.



Ziyaretler sırasında Yaşlı amcada Prof. Dr. Açık’a desteklerini, “Dualarımız sizinle, Allah yüzüne baksın, sen gidersen Elazığ düzelir” cümlesiyle ifade etti.

Esnaf ziyaretlerinin ardından şehrin Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Elazığ Şubesi’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Tekin Gürkan ve dernek üyeleriyle birlikte “Dost Meclisi” toplantısında buluştu.



TEKİN GÜRKAN: YASEMİN HOCA BU ŞEHİR İÇİN BİR DEĞER

Toplantıda açıklamalarda bulunan MÜSİAD Elazığ Şubesi Başkanı Tekin Gürkan, seçimlerin il ve ülke için önemli olduğunu belirterek, “Yasemin Hocam şehirde yapmış olduğu yatırımlarla, ekonomisine, işsizine sunduğu katkılarla bir değer. Yine Yasemin Hocam birçok şehirde gönüllere dokunarak, yapmış olduğu hayırlarla, sunduğu çalışmalarla katma değer oluşturdu, Yasemin Hocam bu şehrin sporuna, kültürüne ekonomisine çok önemli katkılar sunmuş. Bu şehir için dertlenen bir isim eminim seçilmesi halinde bu şehre izler bırakacak” dedi.



Prof. Dr. Açık daha sonra Elazığ Muhtarlar Derneği, Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şubesi, Elazığ Sınav Kurs Merkezi, Manas Yayın Evi ve HARPUT-DER’i ziyaret etti.

Harput Der Başkanı Kazım Atıcı, Prof. Dr. Yasemin Açık’ın Elazığ’ın sorunlarına her zaman elini değil gövdesini taşın altına koyduğunu söyleyerek, “Yasemin Hocamız Elazığ’ın sorunlarına karşı her zaman duyarlılık göstermiştir. Elazığ hassasiyeti çok yüksek bir ablamız. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum” dedi.