Elazığ sessizliğe büründü

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile Elazığ’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. 21.00’da başlayan ve 56 saat sürecek olan kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklar ilk saatten itibaren yeniden sessizliğe büründü. Kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkes karara uydu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı. Öte yandan, denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.