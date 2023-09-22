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Elazığ semalarında ’Starlink’ uyduları görüldü

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Elazığ semalarında ’Starlink’ uyduları görüldü

Elazığ’da gökyüzündeki ışıklı cisimleri gören vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Sıralı bir şekilde hareket ettiği görülen ışık kümesinin Starlink Uydu Ağı Projesi’ne ait olduğu öğrenildi.

Elazığ’da gökyüzündeki ışıklı cisimleri gören vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Sıralı bir şekilde hareket ettiği görülen ışık kümesinin Starlink Uydu Ağı Projesi’ne ait olduğu öğrenildi.



Elon Musk’a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Elazığ semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sıralı parlak uyduları gören vatandaşlar bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüyü çeken vatandaşın, “Hiç hayra alamet değil” sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Elazığ’da gökyüzündeki ışıklı cisimleri gören vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Sıralı bir şekilde hareket ettiği görülen ışık kümesinin Starlink Uydu Ağı Projesi’ne ait olduğu öğrenildi.Elon Musk’a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Elazığ semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sıralı parlak uyduları gören vatandaşlar bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüyü çeken vatandaşın, “Hiç hayra alamet değil” sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.