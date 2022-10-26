Elazığ Şehir Meclisi Dönem Başkanı Arif Erol oldu

Elazığ Şehir Meclisi dönem Vedat Demirbağ’ın istifası sonrası başkanlığa Arif Erol getirildi.

Başkan Erol konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak; “Elazığ Şehir Meclisi dönem başkanımız Sn Vedat DEMİRBAĞ 2023 seçimleri sürecinde siyaseten bazı kararlar alma aşamasında olması münasebeti ile Şehir Meclisi Dönem Başkanlığı görevini bırakmıştır. Bu vesile ile icra kurulumuz toplanmış, 2023 yılı Mart ayında yapılacak Genel Kurula kadar Dönem Başkanlığına şahsımı, İcra Kurulu üyeliğine ise meclis üyemiz Sayın Dr. Burak TANYERİ seçmiştir.

Bu güne kadar tüm faaliyetlerini Siyasetten ari olarak yürüten Şehir Meclisimizin faaliyetlerini bundan sonra da siyasetten bağımsız sürdürebilmesi adına görevi bırakan Sn Vedat Demirbağ'a bu ince davranışından dolayı teşekkür ederim.

Çıktığı yolda kendisine muvaffakiyetler diler , bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler için de şehir ve Şehir Meclisi adına ayrıca teşekkür ederim.Önceki dönemlerde dönem başkanlıklarını yürüten Sn Turan YILDIZ ve Sn Mehmet KARACA’ya, deprem ve pandemi sürecinde üstün gayretlerine şahit olduk yapmış oldukları üstün çalışmalarından dolayı şehrimiz adına ayrı ayrı teşekkür ederim.

12 Kasımda yapılacak olan Ticaret Odası seçimlerinin şehrimiz ekonomisine katkı sunacak yönetimin oluşmasını temenni eder, başkan adaylarına çalışmalarında başarılar dileriz.

Ülkemiz ekonomi modeli olan yatırım , üretim , istihdam ve ihracat olan süreçte şehrimize yatırımcı kazandırmak için girişimlerimiz olacaktır.

Şahsımın 2017 de Ekonomi stk’mızın sloganı olarak yatırım , üretim, istihdam ve ihracat olarak dile getirdiğimiz slogan bu süreçte ülkemizin ekonomi modeli olması bizleride gururlandırmıştır.

Şehir meclisi olarak tüm imkan ve enerjimizi şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak adımlar olacaktır.

Şehrimizde şehir ile alakalı alınacak kararlarda şehir meclisi görüşlerinin alınması gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Yapılacak toplantılarda şehir meclisinin katılımları sağlanmalıdır.

Şehir meclisi icra kurulu ve meclis üyelerimize şahsıma desteklerinden ve teveccühlerinden dolayı teşekkür ederim. Elazığ’lı hemşehrilerimize saygı ,sevgi ve muhabbetlerimi sunarım” dedi.