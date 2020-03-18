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Giriş Tarihi : 18-03-2020 13:43   Güncelleme : 18-03-2020 14:16

Elazığ şehidin var!

Şehit Müdür Yardımcısı Turan, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlanacak.  

Elazığ şehidin var!

Ağrı’da  16 gün önce düzenlenen hain saldırıda ağır yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şehidin naaşının bugün memleketi Elazığ’a getirilerek yarın toprağa verileceği bildirildi.  

2 Mart’ta  Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait  servis aracına teröristler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan’da yaralanmıştı. Ankara  Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam şehit oldu.Şehit Turan’ın naaşının bugün Ankara’dan Elazığ’a getirilerek, yarın toprağa verilmesinin planlandığı bildirildi.

Öteyandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,“Gürbulak’ta gerçekleşen hain saldırıda yaralanan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcımız Ramazan Turan’ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” açıklamasını yapmıştı.

ETİKETLER: elazığ şehit ramazan turan
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