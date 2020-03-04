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Giriş Tarihi : 04-03-2020 11:00

Elazığ şehidin var!

Elazığlı hemşehrimiz İdlib’de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit oldu.

Elazığ şehidin var!

Bahar hareketi kapsamında 2 askerimiz şehit oldu.6 askerimiz yaralandı. Şehit olan 2 askerden birinin Elazığlı olduğu öğrenildi.

27 Şubat’ta Rusya destekli Esad rejiminin hava saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit olmuştu. Bunun ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Hareketinde Elazığ’a acı haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Esad rejimini ateş altında tutarak şehitlerimizin intikamını alırken Elazığ’a şehit ateşi düştü. Çıkan çatışmada Elazığlı hemşehrimiz şehit olurken acılı haberi elazığ’da yaşayan şehit ailesine verildi.

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