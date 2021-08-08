Elazığ sallandı!

Elazığ’da deprem meydana geldi

Sivrice Bekcitepe'de saat 11.27'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 11.27’de Elazığ’ın Sivrice İlçesi Bekcitepe'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak belirlendi.Deprem sonucu herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilirken, deprem kent genelindeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.