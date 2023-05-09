‘Elazığ Sahipsiz bir şehir değil’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Esnafları ve vatandaşları selamlayan Prof. Dr. Erol Keleş, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.

Prof. Dr. Erol Keleş, daha sonra Kültür Park’ta düzenlenen programda Sivrice, Ağın, Keban ve Madenli hemşehrileriyle bir araya geldi. Talepleri ve önerileri dinleyen Prof. Dr. Erol Keleş, 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı.

Prof. Dr. Erol Keleş ayrıca, özel bir diyaliz merkezini ziyaret ederek çalışanları kolaylıklar, hastalara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Prof. Dr. Erol Keleş, Kültür Parkta'ki programda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin çok önemli bir seçim olduğunu vurgulayarak, “21 Yıllık bir AK Parti dönemi var. 2002 yılından yıllardan önceki Türkiye’yi hatırlayın, 2002 yılından sonra geldiğimiz noktayı değerlendirin. Türkiye altyapı, ulaşım, enerji, savunma sanayi konusunda, sağlık konusunda gerçekten çok ciddi mesafeler kat etti. Geldiğimiz nokta çok üst noktalar. Bölgede lider bir ülke. Dünyada lider bir ülke olma yolunda ciddi adımlar atıyor. Şimdi, 2023’ten sonra Türkiye’nin bir hedefi var. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı olarak ifade etti. 2023 yılı sonrası ileri teknoloji ülkesi olacağız. Bundan rahatsız olanlar var mı? Var. Bizim düşüncemiz, Cumhurbaşkanımıza ve partimize sahip çkmak ve Türkiye Yüz Yılı için her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olmak, O’na güç vermek. Onun için 14 Mayıs seçimleri çok önemli.” dedi.

Belli bir kesimin Elazığ’ı mutsuz ve sahipsiz bir şehir olduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ’ın sahipsiz olmadığını, mutlu bir şehir olduğunu belirterek, “Elazığ’da şöyle bir algı var. Sahipsiz bir Elazığ, mutsuz bir Elazığ. Elazığ niye mutsuz, niye sahipsiz? Şuna dikkat etmek lazım. Birileri bir algı oluşturdu Elazığ’da ve bunu profesyonelce yaptı. Yapılan bir şeyi bir cümle olarak anlattı, arkasından ‘ama’ kelimesini ekledi ve altını yüzlerce kelimeyle süsledi. Elazığ mutsuz bir şehir değil. Elazığ sahipsiz bir şehir değil. Elazığ’ın her zaman sahibi olmuştur. Ben bugüne kadar Elazığ’a yapılan yatırımlarda emeği geçen milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il başkanlarımıza, teşekkür ediyorum. Evet, sorunlarımız var mı? Yapılması gerekenler var mı? Mutlaka var. Ben de şunu ifade ediyorum, bir yerde sorun varsa o yerde çalışılıyordur, o yerde hizmet vardır. Hizmetin olduğu bir yer mutlaka sorunları da beraberinde getirir." şeklinde konuştu.