18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:03
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 18-12-2019 11:34

Elazığ sabaha böyle uyandı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin dün uyarısını yaptığı sis sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak etkili olmaya başladı.

Elazığ sabaha böyle uyandı!

Sisin sabah saatlerinden itibaren etkili olduğu Elazığ'da, şehir merkezi görünmez oldu, görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına kadar düştü.  

Sis nedeniyle kent tamamen görünmez hale geldi. Belirli bir süre Elazığ ile bağlantısı bulunan  Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl yolunda da da etkisini gösterdi. Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 5 metrenin altına kadar indi.

SİS 2 GÜN DAHA ETKİLİ OLACAK

Öte yandan merkez, Perşembe ve Cuma günü de  Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’da gece ve sabah saatlerinde sisin yoğun olarak görüleceğini belirterek,  özellikle ulaşım konusunda dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

Yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin bir hayli düştüğünü belirten vatandaşlardan Uğur Öztürk, “Sabah işe geldiğimiz zaman çok yoğun bir sis ile karşılaştık. Bu konuda sürücülere tavsiyemiz daha dikkatli olmaları. Bazı yerlerde sisten dolayı görüş mesafesi 5 metrenin altına bile düştüğünü gördük. Sürücülerin de hassasiyet göstermelerini rica ederiz” dedi.

Görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğünü ve sürücülerin de bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken vatandaşlardan Muhammed Gündoğdu da, "Kış şartlarına göre normaldir. Yalnız sürücülerin dikkatli olmasını, sis farlarının yakmasını aşırı hızdan uzak durmasın, yayaların da özenli ve itinalı yaklaşmasını tavsiye ederiz. Sis yoğunluğu bazı yerlerde 8 metre bazı yerlerde ise 5 metreye kadar düştüğü de görülmüştür. Ben de evden gelirken yoğun bir sis vardı. Dikkatli olalım” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Soner Düzgün ise, “Sabah kalktık işe gidiyoruz. Yoğun bir sis ile karşılaştık. Bazı yerler görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER: elazığ sis elazığ hava durumu
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA