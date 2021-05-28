Elazığ rekor kırdı  

TUİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerinin Nisan ayı istatistikleri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun Nisan ayı verilerine göre Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'yi kapsayan bölgede toplam 87 milyon dolardan fazla ihracat, 14 milyon 694 bin dolarlık ise ithalat yapıldı. Elazığ'ın ihracatı Nisan ayında rekor seviyeye ulaşarak 56 milyon 610 bin dolar olarak gerçekleşti. Ülke genelinde ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 109,2, ithalat ise yüzde 61,1 arttı.

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'ün yer aldığı bölgeyle ilgili de TUİK verileri de paylaştı. Nisan ayında en çok ihracat yapan il 56,61 milyon dolarla Elazığ oldu. 30, 67 milyon dolar ile Malatya ikinci, 204 bin dolarla Bingöl üçüncü olarak yer alırken, Tunceli ihracat gerçekleşmedi.

En çok ithalatı ise 13,29 milyon dolarla Malatya yaptı. Elazığ 1,20 milyon dolar, Bingöl 304 bin dolar, Tunceli'de ise 996 bin dolar ithalat gerçekleştirdi.