Elazığ protokolü yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi 

Elazığ protokolü yeni yıla vatan nöbeti tutan kahraman güvenlik güçleriyle girdi, baklava ikram etti.

Elazığ'da 2019'un son 2020'nin ilk saatlerinde Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Malatya, Bingöl, Diyarbakır, Keban yollarında bulunan kontrol noktalarında vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerini ziyaret etti.Ziyarette güvenlik güçlerine baklava ikram eden protokol üyeleri yeni yıllarını da kutladı.Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görev başında olan polislere 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çorba ikram edildi.

Jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ettiklerini belirten Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, “Gece gündüz demeden çalışan polis ve jandarmayla yıl sonunu geçiriyoruz ve 2020 yılına beraber giriyoruz. Güvenlik mensuplarımız bizim huzur ve güvenliğimizi sağlamak için gece gündüz canla başla çalıştıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Güvenlik güçlerinin devletin bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve vefası için her daim görevleri başında olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “3 kıtada 600 yıl hükümdarlık eden milletin temsilcileriyiz. Malumunuz 1900 yılların başından itibaren ülkemiz beka mücadelesi veriyor. İçerdeki ve dışardaki hainlere karşı mücadele veriyoruz. Güvenlik güçleri bu noktada çok çaba gösteriyorlar. Bundan sonraki süreçte ise yine bertaraf edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Elazığ Belediyesi olarak ise 2019 yılında yoğun bir çalışma içerisindeydik. Yapacağımız projeleri hayata geçirmek adına gece gündüz demeden çalıştık” diye konuştu.